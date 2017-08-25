Borusan "Bronz Ödül" kazandı

Stevie Awards dünyanın önde gelen iş ödülleri organizasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor. 2017 yılında 60’ı aşkın ülke ve bölgeden 3.900 aday ödüller için mücadele etti. İş dünyasının 200’den fazla üst düzey yöneticisinden oluşan toplam 12 jüri ödüllerin sahiplerini belirledi. Kazananların ödülleri 21 Ekim 2017’de İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek bir törende verilecek.

İş yaşamında ayrımcı dil ve davranışları ortadan kaldırmak ve ayrımcılığı silmek amacıyla yoğun çalışmalar yapan Borusan’da, bu konularda çözüm üretmek amacıyla “Borusan Eşittir” adlı toplumsal eşitlik platformu kuruldu. Borusan Eşittir Platformu, kampanya kapsamında Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi danışmanlığında “İş Yaşamında Ayrımcılık İçeren Söz ve Davranışlardan Kaçınma Rehberi” yayınladı.

Rehberde, günlük iş hayatında sıklıkla karşılaşılan, özellikle cinsiyete yönelik ayrımcı ifade ve davranışlar yer aldı. “Adam gibi”, “adamakıllı”, “bayan yönetici”, “kadın işi”, “erkek işi” gibi iş yaşamında cinsiyet ayrımı içeren sözlerin yanı sıra; “dinozor”, “eski kafa”, “yeni yetme”, “dünkü çocuk”, “Y kuşağı” gibi yaş ve kuşak farklarını küçümseyen ifadelerin ayrımcı olmayan karşılıkları da bu rehberde yer aldı. Bunlar aynı zamanda Borusan’ın ofislerinde ve çalışma ortamlarında özel tasarlanan afişlerle görünür hale getirildi.