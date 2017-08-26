İŞ-YAŞAM
Atatürk Havalimanı 200 bin yolcuyu geçti
26 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:04:04 | Güncelleme: 12:13:43
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Atatürk Havalimanı tarihi günlerinden birini yaşadı. Havalimanı'nı bir günde tam 202 bin kişi kullanırken, pasaport kontrolünden ise 107 bin kişi geçti ve rekor kırıldı.
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Gazete Habertürk'ten Gökhan ARTAN'ın haberine göre Kurban Bayramı tatiline çıkanların dün İstanbul Atatürk Havalimanı'nın uçak rekoru kırılmasına yol açması bekleniyordu.
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Atatürk Havalimanı'ndan dün 1495 uçağın kullanmasıyla beklenen uçak rekoru gerçekleşmedi ancak pasaport kontrolünden cuma günü rekor düzeyde 107 bin kişi geçti.
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25 Ağustos Cuma günü transitler dahil 202 bin yolcuya hizmet verildi.
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Pasaport bankolarındaki polisin yolcuları yetiştirmek için yoğun uğraşlar verdiği Atatürk Havalimanı'ndan dün pasaporttan geliş ve gidiş olarak tam 107 bin kişi geçti.
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İç hatlarda ise 63 bin kişi uçtu.
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32 bin kişi İstanbul'a gelirken, 31 bin kişi de Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'nin başka kentlerine yolculuk yaptı.
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ÖZELLİKLE ABD'YE YER YOK
Türk Hava Yolları'nın özellikle ABD uçuşlarında yer bulmak imkansız hale geldi.
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ABD kentlerinden gidiş ve gelişlerde rezervasyon yaptırmak isteyenler bazı seferlerde yer yok uyarısıyla karşılaşıyor.
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Tatil beldelerine sahip kentlere konulan havayollarının 381 ek seferine rağmen, bayram tatili döneminde uçaklarda yer bulmak zorlaştı.
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Yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin bayrama denk gelen uçuşlarında doluluk oranlarında önemli artışlar yaşandı.
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Bu arada Antalya Havalimanı'nda cuma günü 793 uçak iniş kalkış yaptı, 131 bin 173 yolcuya hizmet verildi.
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İşte yaşanan yoğunluğun fotoğrafları...
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