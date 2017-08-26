İŞ-YAŞAM

Atatürk Havalimanı 200 bin yolcuyu geçti

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:04:04

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Atatürk Havalimanı tarihi günlerinden birini yaşadı. Havalimanı'nı bir günde tam 202 bin kişi kullanırken, pasaport kontrolünden ise 107 bin kişi geçti ve rekor kırıldı.

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    Gazete Habertürk'ten Gökhan ARTAN'ın haberine göre Kurban Bayramı tatiline çıkanların dün İstanbul Atatürk Havalimanı'nın uçak rekoru kırılmasına yol açması bekleniyordu.

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    Atatürk Havalimanı'ndan dün 1495 uçağın kullanmasıyla beklenen uçak rekoru gerçekleşmedi ancak pasaport kontrolünden cuma günü rekor düzeyde 107 bin kişi geçti.

     

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    25 Ağustos Cuma günü transitler dahil  202 bin yolcuya hizmet verildi.

     

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  • 4 Atatürk Havalimanı 200 bin yolcuyu geçti
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    Pasaport bankolarındaki polisin yolcuları yetiştirmek için yoğun uğraşlar verdiği Atatürk Havalimanı'ndan dün pasaporttan geliş ve gidiş olarak tam 107 bin kişi geçti.

     

     

     

     

     

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    İç hatlarda ise 63 bin kişi uçtu.

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