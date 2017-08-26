Antep fıstığına yüzde 15 zam yapıldı

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Antep baklavası", Antep fıstığında yaşanan fiyat artışı nedeniyle zamlandı.



Antep fıstığında bu yıl yaşanan rekolte düşüklüğü nedeniyle ortaya çıkan fiyat artışı, Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep baklavası"nı da etkiledi.



Kurban Bayramı telaşına giren baklavacılar, ürünlerine ortalama yüzde 15 zam yaptı. Halk arasında en çok tercih edilen fıstıklı baklavanın kilogramı 70 liraya yükseldi.





Çelebioğulları Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiftçi aptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderdiklerini söyledi.



Çiftçi, Antep fıstığında bu sezon "yok yılı" olduğunu, bu nedenle fiyatların arttığını belirtti.



Fıstığın baklavanın en önemli ham maddelerinden birisi olduğunu anlatan Çiftçi, "Bu yıl fıstık, baklavacıları vurdu. 2-3 senede bir yaşadığımız bu olaya bir türlü engel olamıyoruz. Fıstıktaki fahiş fiyat artışını baklavaya çok fazla yansıtmadık. Nitekim fiyat pahalı olunca halkımıza da ister istemez yansıyor. Yine de Allah'a şükürler olsun işlerimiz iyi gidiyor" dedi.

Baklavaya yapılan zam oranını, kentteki üreticilerle fikir birliği yaparak belirlediklerini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:"Geçen sene fıstığın kilogramı 45-55 lira, baklava 60 liraydı. Şimdi fıstığın kilogramı 120 lira oldu, baklava ise 70 liraya yükseldi. Yani yüzde 15 gibi zam yaptık. Bunu da gerçekten istemeyerek yaptık. Çünkü biz zamdan yana değiliz. Tabii bunun yanında tereyağı var, işçiliği var, bunların hepsi el emeği. Biz yine de vatandaşlarımızın ucuz baklava yemesini istiyoruz. Maliyetlerimizin yüksek olmasına rağmen fedakarlık yapıyoruz. En büyük fedakarlığı bu sene baklavacılar yapıyor diyebiliriz. Fıstığa yapılan zammı olduğu gibi yansıtsak olmaz. Biz baklavaya 2 yılda bir zam yapıyorduk, sonra bu bir yıla düştü. En son geçen sene zam yaptık. Normalde yılbaşından sonra zam yapacaktık ama olmadı. Girdilerimize zam olmazsa, kolay kolay baklavaya da zam yapmayız."

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Baklava satıcısı Hakan Şener de zamlara rağmen vatandaşların baklavaya ilgi gösterdiğini belirtti.Zammın vatandaşa nasıl yansıdığını bayramda daha iyi anlayacaklarını dile getiren Şener, "Yüzde 15 zamla baklava çeşitlerimizi tezgahlarımızda satışa sunduk. Halkın en çok tercih ettiği fıstıklı baklava. Onun da fiyatı 70 lira. Özel gün ve davetlerde şöbiyet, havuç dilimi, çok özel misafir olduğu zaman fıstık sarma tercih ediliyor. En yüksek de bunun fiyatı. Tabii saf fıstıkla sarılıyor. Bayramda ise en çok kare baklava tercih ediliyor. Özellikle kentlere en çok kare baklava gönderiyoruz" diye konuştu.Vatandaşlardan Aydın Lale de yapılan zamdan haberdar olduklarını ifade ederek, "Zam ne kadar gelirse gelsin biz, bu baklavadan vazgeçmeyiz. Haftada en az 4 kilogram alıyoruz. Tabii alamayanlarda var. İnşallah daha fazla zam gelmez" şeklinde konuştu.Kentte, normal baklava 70 lira, özel kare baklava 85 lira, havuç dilimi baklava 80 lira, yeşil sarma ve bülbül yuvası baklava ortalama 100 liradan satışa sunuluyor.