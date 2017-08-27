Cezayir’e ihracatta belirsizlik devam ediyor

Cezayir geçtiğimiz günlerde ani bir kararla 24 ürün kaleminde ithalatı durdurmuştu. Resmi bir açıklama olmamasına karşın bu ürünlerin ithalatının bankacılık kanalıyla yapılamayacağı bildirilmişti. Hammadde ve yarı mamuller hariç bitmiş ürünlerin ithalatının önünü kesmeye yönelik uygulama Türkiye’ye özel olmamakla birlikte en büyük zararı görecek ülkelerin başında geliyor.

Karar kapsamındaki sanayi ve gıda ürünlerinde 2016 yılında Cezayir’e yaptığımız ihracat 231,7 milyon dolar olurken plastik mamüller 92,7 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Yılın ilk yarısında da Cezayir’e gerçekleşen 128,5 milyon dolar seviyesindeki ihracatta 57,4 milyon dolarla birincilik plastik ürünlere ait. Plastik ürünleri mobilya ve halı izliyor.

İHRACATÇILARLA BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, Cezayir tarafından resmi bir açıklama yapılmadan bankacılık kanalıyla 24 ürün kaleminin ithalatının yasaklanması sonrası belirsizliğin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"İhracatçılarımızın işi kolay değil. Dünya genelinde korumacı politikalar artıyor. Cezayir’in son olarak aldığı ithalatı durdurma kararını da bu açıdan değerlendirmek gerek. Resmi olarak bir bildirim yapılmamasına rağmen “bankacılık kanalıyla bu ürünlerde ithalat yapamazsınız” deniliyor. Tarife dışı engel olarak gördüğümüz bu tutum Dünya Ticaret Örgütü kurallarına ve Cezayir’in imza attığı uluslararası anlaşmalara da aykırıdır. Neden bu kararın alındığını analiz ederken büyük oranda petrol ve doğalgaza dayalı Cezayir ekonomisinin petrol fiyatlarındaki gerilemeden olumsuz etkilendiği gerçeğini de göz ardı etmemek lazım. Türkiye ve Cezayir arasındaki ticaret hacmine baktığımızda 2014 yılından itibaren dengenin Cezayir aleyhine işlediğini görüyoruz. Kaldı ki ihracatımız 2014 ile kıyaslandığında neredeyse yarı yarıya azalmış. İthalatın durdurulması Türkiye’ye özel değil ancak en büyük zararı görecek ülkelerin başında geldiğimiz de ortada. Temennimiz bir an önce bu uygulamadan geri dönülmesi ancak şu an tam bir belirsizlik yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Cezayir’e ihracat yapan firmalarımızı bilgilendirmek amacıyla bir araya geldiğimiz toplantıda yaşanan sorunları yakından dinleme ve krizi aşmak için olası çözüm yollarını değerlendirmek adına verimli görüşmeler yaptık. Belirsizliğin sürmesi nedeniyle haklı olarak firmalarımız risk almak istemiyor. Ayrıca bazı firmalarımız önceden herhangi bir açıklama yapılmadığı için karar öncesi ülkeye sevkiyatını yaptıkları malların gümrükte ya da limanda beklemesinden dolayı zarar gördüklerini bildirdiler” diye konuştu.

Cezayirli ithalatçıların da tepki gösterdiği 24 ürüne yönelik ithalat yasağının çözüme kavuşturulması için çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Murat Akyüz, “Ekonomi Bakanımıza yaşanan sıkıntıyı aktardık. Cezayir Ticaret Ataşemiz ile gelişmeler hakkında bilgi almak amacıyla sürekli görüşme halindeyiz. Firmalarımızın zarar görmemesi için bizlerden gelecek bilgileri takip etmelerinde büyük yarar var. Son olarak Cezayir Ticaret Bakanlığı’nın Bankalar Birliği’ne ithalatçı iznine tabii ürünlerle ilgili olarak karardan önce siparişi verilen ancak bekleyen ürünlerin ödemesinin yapılması konusunda bilgi verildiği haberini aldık. Konuyu yakından takip etmeyi sürdürüyoruz, önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler ortaya çıkabilir” dedi.

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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)

İKMİB

Murat Akyüz