Harcasa da boş harcamasa da

Futbol dünyasında haftanın olayı kuşkusuz Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda şok bir skorla Vardar’a 2-1 mağlup olarak Avrupa macerasına nokta koyması oldu. Bu skandal sonuç Sarı Kanaryalara gönül verenleri yasa boğarken, yönetime olan tepki de doğru çıktı.



Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, aslında, kötü geçen 2016/2017 sezonu ardından, teknik direktörlüğe Aykut Kocaman’ı getiren Fenerbahçe yönetimi, çok sayıda transfere de imza atarak sezona büyük umutlarla girmişti. Ancak, şu ana kadar ligde oynanan iki maçta da berabere kalınması ve Avrupa defterinin erken kapanması, “Yönetim transfer için harcama yapsa da yapmasa da boş” dedirtecek cinsten. Tıpkı, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı döneminin özeti gibi. Şöyle ki, Yıldırım’ın başkanlığı süresince transferde sadece futbolcu bonservisine toplam 331.2 milyon Euro para harcayan Fenerbahçe, aynı dönemde sattığı futbolculardan ise sadece 148 milyon Euro gelir elde etti.



183.1 MİLYON EURO AÇIK VERDİ



Yani bu anlamda kulübün bütçesi 183.1 milyon Euro açık verdi. Bu dönemde, tıpkı 2015-2016 sezonunda, sadece futbolcu bonservisine harcanan 41.6 milyon euro örneğinde olduğu gibi, transfere büyük paralar harcansa da arzulanan başarı ve iyi futbol bir türlü gelmedi. Buna karşın, biraz da UEFA Finansal Fair Play kurallarının da etkisiyle, 2016/2017 sezonunda olduğu gibi kemerler sıkılıp, bonservise sadece 6 milyon Euro gibi düşük bir tutar harcandığı dönemlerde de ne ligde ne Avrupa arenasında Fenerbahçe camiasını mutlu edecek başarılar yakalanamadı.

Fenerbahçe bu yıl en yüksek bonservis bedelini Rus ekibi Zenit St. Petersburg’dan 7 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Giuliano için ödedi.

Bu sezon öncesinde de Fenerbahçe yönetimi yeniden model değiştirdi ve sezon başı yaptığı birçok transferle yeni bir kadro yapılanmasına gitti. Öyle ki, bu kadro yapılanmasına gidebilmek ve finansal kaynak sağlayabilmek için en önemli oyuncusu Kjaer’i bile satmak zorunda kaldı. Ancak şimdiye kadar alınan sonuçlar ve Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu futbol tünelin ucunun ışık saçmadığını gösteriyor. Aziz Yıldırım’ın, 20 yıl yönetimde sağladığı istikrar ve sürdürülebilirlik modelini, teknik ekip ve futbolcu kadrosuna bir türlü yansıtmaması ve burada her sezon yapılan değişiklikler tünelin sonundaki ışığın görülmesinin en büyük engeli.



EN PAHALI KADRO BAŞARISIZDI



Fenerbahçe tarihinin en pahalı kadrolarından biri 2015-2016 sezonunda kuruldu. O sezon alınan futbolcuların bonservisine 41.6 milyon euro para harcandı. Bu tutara futbolcuların alacağı ücretler de eklendiğinde rakamın 100 milyon euroya dayandığı biliniyor. O yıl ligi ikinci bitiren bu kadro, Avrupa Ligi’nde ise son 16’ya kalmıştı. O yıl transfer edilen Van Persie’nin bonservisine 6.5 milyon euro ödenirken, yıllık 4.9 milyon euro garanti ücrete imza atıldı. Futbolcunun 3 yıllık toplam maliyeti ise 21.2 milyon euro oldu.





İKİ YILDIR UEFA KURALLARI GÖZETİLİYOR

Geçen yıl bonservise 6 milyon euro harcayıp, 8.5 milyon euro gelir elde eden Fenerbahçe, ligde alınan kötü sonuçların ardından hoca değişikliğine gitse de sezonu ancak 3’üncü sırada tamamlamıştı. Bu sezon Teknik Direktörlüğe Aykut Kocaman’ı getiren Sarı Lacivertli yönetim, şu ana kadar 17 milyon Euro bonservis harcamasına karşın, 16.3 milyon euro bonservis geliri elde etti. Son iki yıldır transferde UEFA’nın Finansal Fair Play kurallarına özen gösteriliyor.



Artur Zico

BAŞARI HER YIL SÜREKLİ DEĞİŞEN DEĞİL İSTİKRARLI KADRO İLE GELİYOR



Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığı sürecinde bazı yıllar transfere inanılmaz harcamalar yapan Fenerbahçe, bazı yıllar da transferde görece sessiz kalmış. Ancak bu dönemlerde elde edilen sportif başarıların ise hem teknik hem de futbolcu kadrosunda istikrarın korunduğu dönemlerde elde edildiği görülüyor. 2006/2007 sezonu Teknik Direktörlüğe Artur Zico gelirken, o yıl transferde bonservise 24.7 milyon euro harcandı.



Sarı Kanaryalar o yıl ligi şampiyon tamamlarken, UEFA Kupası’na ise 3. turda veda ettiler. Sonraki yıl ise sadece 6.7 milyon euro transfer harcaması yapılarak, oturmuş teknik ve futbolcu kadrosu ile Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynayarak, kulüp tarihinin en büyük Avrupa başarısına imza atıldı. Ancak yönetim bu başarıyı yeterli görmemiş olacak ki, o yıl sonunda Zico’yu gönderdi.



Yeni hoca ve transfere harcanan 19.5 milyon euronun ardından bir sonraki sezon ise ligi 4’üncü sırada tamamladılar. Fenerbahçe’nin yakın tarihindeki hoca ve kadro değişikliklerine bakarak bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Fenerbahçe’nin son 20 yılında harcanan paralara ve karşılığında elde edilen sportif başarılara bakıldığında akıllara Vardar Teknik Direktörü Cedomir Janevski’nin karşılaşma sonrasında yaptığı “Futbolda her şey para değildir” sözü geliyor.

Sefer Yüksel

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