Fındık Borsası
İŞ-YAŞAM

Fındık Borsası 8 Eylül'de açılacak

Giresun Ticaret Borsasınca (GTB) hayata geçirilen AB destekli proje kapsamında kurulan "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası" 8 Eylül'de açılacak

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:41:46 Güncelleme: 16:43:56 AA

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, borsanın açılışının Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin ev sahipliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ahmet Eşref Fakıbaba ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapılacağını belirtti.

GTB olarak projesinde özenle çalıştıkları Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nın 8 Eylül Cuma günü açılacağını aktaran Yanıkoğlu, "Fındığın kalbi 8 Eylül'den itibaren Giresun'da, Giresun Ticaret Borsasında atacak. Şeffaf ve objektif olarak çalışacak sistem sayesinde kaliteli ürün kaliteli fiyata satılacak. Tüm halkımızı 8 Eylül'de açılışımıza davet ediyorum." ifadesini kullandı.

 

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