Toshiba çip birimi
İŞ-YAŞAM

Toshiba'nın çip biriminin satışı sonuçlanmak üzere

Toshiba'nın çip biriminin satışında bir süredir devam eden görüşmeler sonuçlanmak üzere. Reutes'ın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Toshiba, çip biriminin Western Digital'in başında olduğu konsorsiyuma satışına çok yakın. Western Digital halihazırda Toshiba'nın çip işinde ortağı konumunda bulunuyor

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:24:05 Güncelleme: 17:26:45

Çip biriminin satışı için telaffuz edilen yutar ise 17.4 milyar dolar.

Öte yandan Toshiba, televizyon birimini de geçtiğimiz aylarda satışa çıkarmış ve aralarında Vestel2in de olduğu bazı firmalar tekliflerini sunmuştu. Ancak TV biriminin kime satılacağı ile ilgili halen bir bilgi bulunmuyor.

Toshiba dünyanın ikinci büyük NAND hafıza çipi üreticisi konumunda bulunuyor. Şirket buradan sağlayacağı gelirle milyarlarca dolarlık zararını kapatmaya çalışacak.

Reuters'ın haberine göre satış haberi Perşembe günü Toshiba'nın Yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanabilir.

Western Digital'in başını çektiği konsorsiyumda devlet fonu Innovation Network of Japan, ABD'li özel sermaye fonu KKR & Co ve Japon Kalkınma Bankası da bulunuyor.

  • Toshiba çip birimi
  • Toshiba çip birimi satışı
  • Toshiba chip
  • Toshiba çip satış ücreti
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme