Toshiba'nın çip biriminin satışı sonuçlanmak üzere

Çip biriminin satışı için telaffuz edilen yutar ise 17.4 milyar dolar.

Öte yandan Toshiba, televizyon birimini de geçtiğimiz aylarda satışa çıkarmış ve aralarında Vestel2in de olduğu bazı firmalar tekliflerini sunmuştu. Ancak TV biriminin kime satılacağı ile ilgili halen bir bilgi bulunmuyor.

Toshiba dünyanın ikinci büyük NAND hafıza çipi üreticisi konumunda bulunuyor. Şirket buradan sağlayacağı gelirle milyarlarca dolarlık zararını kapatmaya çalışacak.

Reuters'ın haberine göre satış haberi Perşembe günü Toshiba'nın Yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanabilir.

Western Digital'in başını çektiği konsorsiyumda devlet fonu Innovation Network of Japan, ABD'li özel sermaye fonu KKR & Co ve Japon Kalkınma Bankası da bulunuyor.

Toshiba çip birimi

Toshiba çip birimi satışı

Toshiba chip

Toshiba çip satış ücreti