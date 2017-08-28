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İŞ-YAŞAM

Amazon'dan Türkiye hamlesi!

Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon.com Türkiye'ye giriş yaptı

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 19:42:35 Güncelleme: 19:46:00

ABD merkezli online perakende devi Amazon'un Türkiye pazarına girmek için görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.  Küresel ticaret sitesi Türkiye'de şirketini kurduğu ve kadro çalışmalarına başladığı iddia ediliyor.

Para Dergisi’nin haberine göre dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon.com Türkiye'ye giriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde somut adımını atan Amazon Türkiye'de resmen bir şirket kurdu. Amazon Turkey Services Yönetim ve Destek Hizmetleri Limited Şirketi unvanlı şirketin merkezi Beşiktaş görünüyor. Şirketin hakim ortağı ise Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari. Yani Amazon Turkey, Avrupa'ya bağlı olarak hizmet verecek.

Şirketin gündeminde Türkiye'de satın alma da bulunuyor. Bu olmaz ise sıfırdan yapılanma gerçekleştirilecek. Amazon Türkiye, kadrolaşma çalışmaları da başlatılmış durumda.

  • amazon
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2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 59 saniye önce
    Bu çok iyi oldu vatan bilgisayarın fahiş fiyatlarından kurtuluruz
  • Misafir 6 dakika önce
    hadi alış verişe
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