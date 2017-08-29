Ekonomik Güven Endeksi
İŞ-YAŞAM

Ekonomik güven endeksi 106 oldu

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2.5 oranında artarak 103.4 değerinden 106 değerine yükseldi.

29 Ağustos 2017 Salı, 10:07:48 Güncelleme: 10:10:28 HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksindeki artış, inşaat sektörü, reel kesim (imalat sanayi), hizmet sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ağustos ayında inşaat sektörü güven endeksi 88.3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110.2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 105.4 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 108,5 değerine yükseldi. Ağustos ayında tüketici güven endeksi ise 71.1 değerine geriledi.

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  • Ekonomik Güven Endeksi Ağustos 2017
  • Ekonomik Güven Endeksi sonuçları
  • Ekonomik Güven Endeksi raporu
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