Erhan Nacar: Türkiye'deki annelerde çalışmadan borçlanabilecek

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, sosyal güvenlik konusunu üzerine önemli başlıklara değindi. Nacar, çalışmayan anneler ve ev hanımlarına emeklilik yolunun açılabileceğinden, mahkumların da emekli olabileceğine kadar bir çok konuya açıklık getirdi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Erhan Nacar çalışmayan annelerin ve ev hanımlarının da emekli olabileceğini belirterek süreci şu şekilde aktardı:



"Çifte standart var Avrupa'da, Türkiye'den gitmiş Avrupa'da ev hanımı olan orada yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız SGK 3201 sayılı kanununa göre orada kaldığın süreleri borçlanarak emekli oluyor. Ama bugün bu uygulama Türkiye'deki annelere uygulanmıyor ama bununla ilgili bir mahkeme açtık. Bununla ilgili bir davamız var. Dava mahkemede kazanıldı. Yargıtay'a gitti, Yargıtay kararı verirse Türkiye'deki anneler de çalışmadan kaldığı ikametgah sürelerine göre borçlanma yapabilecekler"



Erhan Nacar, GSS ödemeyen vatandaşın da hastanelerde rahat bir şekilde acil serviste hizmet gördüğünü belirterek, "Sosyal Güvenlik Kurumu, bir vatandaşın sigorta numarası olması halinde son 4 ayında 120 gün çalıştıysa ona sağlık imkanları açıyor. Aynı zamanda hiçbir çalışması olmayan vatandaşlar isterlerse gelir tespitine gidip 53 lira ödeyerek Genel Sağlık Sigortasından (GSS) yararlanabilirler. Ama bir de ne çalışan kesim, ne de gelir tespitine gitmemiş GSS ödemeyen vatandaş hastane kapısına gittiğinde SGK onu geri göndermiyor. Çalışmayan, sigortalı olmayan, GSS ödemeyen vatandaş da artık hastanelerde rahat bir şekilde acil servisten girip bakılabiliyorlar" dedi.



"BİR AN ÖNCE SİGORTA NUMARANIZI ALIN"



2017 yılında sigorta numarası bulunmayanların sigorta numarası edinmeleri gerektiğini vurgulayan Nacar, "Artık SGK 65 yaşa gidiyor. Vatandaşımıza şunu söylüyoruz; "Bir an önce sigorta numaranızı alın", sosyal güvenlik numarasını ne kadar önce alırsanız, o kadar erken emekli olursunuz. Çünkü SGK emeklilik tahsis talebi formunu yaptığınız da sizin ilk sigortalı olduğunuz tarihi baz alıyor. O yüzden 2017 çok önemli, 2017'de sigorta numarası olmayan kesinlikle sigorta numarasını alsın" şeklinde konuştu.



"ÇOK YAKINDA BAKAN SARIEROĞLU AÇIKLAYACAK"



Nacar, yüzde 40 engeli olan vatandaşlara yapılan ödemelerin de yüzde 50 artırılacağını söyleyerek, "Zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memurlar ve diğer sendikalar çalışan kesim arasında bir zam ile ilgili bir çelişki vardı. İmza sırasında bu noktada engellilerle ilgili, yüzde 40 engelli olanların almış oldukları yardımların, maaşların yüzde 50 artmasını çok yakın zamanda sayın bakanımız açıklayacaktır" diye konuştu.



MAHKUMLARA EMEKLİLİK YOLU



Erhan Nacar, cezaevindeki mahkumların da isteğe bağlı olarak emekli olabileceğini belirtti. Nacar, "Biz bugüne kadar engellileri, çalışanları, ev hanımlarını konuşuyoruz ama bizim tutuklu ve hükümlü olan cezaevinde yatan vatandaşlarımız da var. Onlar da isterlerse cezaevlerinden isteğe bağlı ödeyebilirler ve Türkiye'deki sosyal haklardan yararlanabilirler" ifadelerini kullandı.



Emeklilik yaşı dolan vatandaşlara da seslenen Nacar, onları bir an önce emekli olmaya davet etti. Nacar, emeklilikte yaş konusuna şu şekilde değindi:



"Bugün kahvelerde, sokaklarda, derneklerde yada camilerde konuşulan şu. Ya Hüseyin sen bin lira alıyorsun, Hasan sen bin 500 lira alıyorsun. Aynı fabrikada çalıştık, aynı zaman işe girdik neden sen benden 500 lira daha fazla alıyorsun denildi. Oysa iki şık vardı. Birincisi, ya Hasan Hüseyin'den daha yaşlıdır. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kim daha yaşlıysa ona yüksek emekli maaşı bağlıyor. Çünkü ölüme ne kadar yakınsan Allah uzun ömür versin ama ölüme ne kadar yakınsak o kadar yüksek maaş alabiliyorsun. Bugün 48 yaşında emekli olanla 58 yaşında emekli olan bir maaş alamaz. Çünkü arada 10 bir yıl fark var. Dolayısıyla SGK aradaki o ince ayarı hesaplayıp yaşlı olana daha fazla maaş veriyor. Burada da yaşlılara seslenmek istiyorum, yaşı dolduysa hiç vakit kaybetmeden bir an önce yaşlılık maaşlarını almalarını tavsiye ediyorum"

