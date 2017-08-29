e-Fatura kullananlar SGK’dan daha erken ödeme alabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçeceğini duyurdu. Buna göre, 1 Ekim itibarıyla elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, SGK’ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak düzenlemeleri gerekiyor. Bu zorunluluğa uymayanların cezai yaptırımla karşılaşabileceği belirtiliyor.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçeceğini duyurdu. Bu duyuruya göre, 1 Ekim itibarıyla elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, SGK’ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak düzenlemeleri gerekiyor. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler için ise herhangi bir değişiklik olmadığı belirtiliyor. Süreç tamamlandığında ise SGK’ya fatura kesen bütün kurumların, ödemelerini daha erken alabilmek için e-Fatura’ya geçeceği öngörülüyor.

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e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için getirilen bu zorunluluğa uymayanlar cezai yaptırımla karşılaşacak. Uygulamanın sıkıntısız yürütülebilmesi ve herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşılmaması için mükelleflerin SGK tarafından yapılan duyuruların takip edilmesi ve zorunluluklara uyulması büyük önem taşıyor.