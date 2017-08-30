Türkiye dondurma ihracatında 204 milyon dolarlık döviz geliri sağladı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyanın en büyük 15'inci dondurma ve buzlu yiyecek ihracatçısı konumunda bulunan Türkiye, Ocak 2012-Haziran 2017 döneminde 68 ülke ve 4 serbest bölgeye 88 bin 366 ton dondurma sattı.

Bir top dondurmanın ortalama 50 grama denk geldiği düşünüldüğünde, söz konusu dönemde ihraç edilen dondurma miktarı 1 milyar 767 milyon topa karşılık geliyor.



Dondurma ihracatından 2012'de 36 milyon 284 bin, 2013'te 38 milyon 275 bin, 2014'te 35 milyon 725 bin, 2015'te 36 milyon 388 bin, 2016'da 34 milyon 788 bin ve bu yılın ilk yarısında 22 milyon 406 bin dolar gelir elde edildi. Yurtdışına satılan dondurmanın kilogram başına ihracat değeri ise 2,3 dolar olarak hesaplandı.



LİDER PAZAR "IRAK"



Bu dönemde en fazla dondurma ihracatı Irak'a yapıldı. Bu ülkeye 5.5 yılda 48 milyon 29 bin dolar karşılığında 18 bin 360 ton dondurma ihraç edildi.



Kosova 16 milyon 596 bin dolarlık ihracat geliriyle ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 12 milyon 792 bin dolarla Arnavutluk, 9 milyon 359 bin dolarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 7 milyon 642 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 5 milyon 59 bin dolarla Azerbaycan izledi.



Türk dondurma üreticilerinin ihracat pazarları arasında ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Kanada, Pakistan, Senegal ve Şili gibi binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeler de bulunuyor.

dondurma ihracatı

Türkiye dondurma ihracatı

dondurma ihracat rakamları

dondurma ihracatı 2017