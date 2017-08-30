Iğdır ekonomisi pamukla şaha kalkacak

Sahip olduğu mikroklima iklimi nedeniyle birçok ürünün yetiştirilmesine olanak sağlayan ve bu nedenle "Doğu'nun Çukurovası" olarak anılan Iğdır'da yüzlerce çiftçinin gelir elde ettiği pamuğun ekimi yaklaşık 30 yıl önce çeşitli şartlar nedeniyle durduruldu.

Uzun bir aradan sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün destekleriyle, dünyanın en iyi pamukları arasında gösterilen Iğdır pamuğunun yeniden yetiştirilmesi için çalışmalar yapıldı.



Bu çalışmalar çerçevesinde ekilen pamuktan yüksek verim alınınca bu ürün çiftçinin yeniden umudu oldu. Kentte, pamuk üretiminin yaygınlaştırılmasıyla hem istihdamın artırılması hem çiftçinin gelirinin yükseltilmesi hem de yöre ekonomisinin canlandırılması amaçlanıyor. Iğdır Valisi Enver Ünlü yaptığı açıklamada, pamuk üretiminin yaygınlaşması durumunda Iğdır'ın ekonomisinin büyük ölçüde gelişeceğini söyledi.



Pamuk üretiminde şu ana kadar yapılan çalışmalardan olumlu sonuç alındığını belirten Ünlü, şu açıklamalarda bulundu:

"TİGEM ve Aşağı Çamurlu köyünün arazilerinde büyük bir alanda ekim yapıldı ve sonuçları başarılı. Pamuk, destekleme kapsamına da alındı, önümüzdeki yıllarda inşallah Iğdır pamuk üretiminde de Doğu Anadolu'nun Çukurovası, Adana'sı olacak. Burada pamuk üretimini artıracağız. Çırçır fabrikalarımızla bölgemize İstanbul'dan, Bursa'dan tekstil fabrikaları taşınacak. Bundan eminim çünkü şu anda gelen tekstil fabrikalarını ziyaret ettim, çok güzel çalışıyorlar" dedi.

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Ünlü, cazibe merkezleri projesi kapsamında da bölgede önemli yatırımların gerçekleşeceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Desteklendikleri takdirde tekstil sektörü Iğdır için bir lokomotif sektör haline gelecek. Iğdır'ın sektörü tarıma dayalı bir sektör olduğu için diğer meyve ve sebzemizle pamuk da ilimizin önemli bir sanayi ham maddesi olacak. Pamuk, Iğdır'ın istihdamında birebir katkı sağlayacak, 2 milyon liralık bir yatırımla 500-600 tekstil işçisine doğrudan iş sağlayabiliyorsunuz. Bu durum diğer sektörlerde bu kadar yüksek değil."Tekstil sektörünün gelişmesiyle çevre illerden de Iğdır'a bir göç olacağını anlatan Ünlü, şunları dile getirdi:"Iğdır inşallah cazibe merkezi olacak. Organize sanayi bölgemiz de doluyor, her gün yeni başvurular alıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi olarak bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah OSB'nin de ikinci etabını yakında faaliyete geçireceğiz. Yeni yatırımcıları bekliyoruz ve OSB yönetimi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bu konuda Iğdır bir seferberlik ruhu içerisinde."