Kurban Bayramı'nda baklava satışları adeta patlayacak

Türkiye'de normal zamanda günlük bin ton civarındaki baklava üretimi ve satışının Kurban Bayramı süresince 3 kat artarak 3 bin tona çıkması beklenirken, baklavanın kalitelisi 70 liradan, daha az maliyetlisi ise 25 liradan başlayan fiyatlarla satışta olacak.
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi baklava satışlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Baklavanın bayramların vazgeçilmezi olduğunu belirten Yıldırım, satışların her bayram iyi seviyelerde olduğunu, Türk toplumunun Ramazan Bayramı'nda da Kurban Bayramı'nda da baklavadan vazgeçmediğini söyledi.
Bu bayram Türkiye'de günlük 3 bin ton baklava üretimi ve satışı beklediklerini aktaran Yıldırım, normal zamanda günlük bin tonu aşan üretimin bayram süresince 3'e katlanacağına işaret etti.
Yıldırım, Kurban Bayramı'nda İstanbul'da ise günlük 600 ton baklava satışı öngörüldüğünü bildirdi.
Bayramda baklava üretimi ve satışının normalde 4-5'e katlanması beklenirken, tatil süresinin uzun olması ve artan fıstık fiyatları gibi etkenlerin satışları biraz etkileyeceğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
"Satışlarımızda Ramazan Bayramı'na kıyasla belirli bir oranda düşüş olacaktır. Fakat normal günlük satışlarımıza göre yüzde 100-150 arası artış bekliyoruz. Malum kurban, mali bir ibadet. Satışlarımızda kurban parasından çok, hammadde fiyatlarında yaşanan artış ve uzun tatil daha etkili."
"YÜZDE 100 ARTAN FISTIK FİYATLARI BAKLAVA SATIŞLARINI AZALTTI"
Fıstık fiyatında artış yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, "Yüzde 100 artan fıstık fiyatları ürün maliyetlerine yansıyarak, satışların düşmesine sebep oluyor." dedi.
Yıldırım, yükselen fıstık fiyatından dolayı baklava fiyatlarına cüzi de olsa belli oranda zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, bu bayram kaliteli baklavanın 70 liradan, daha az maliyetli baklavanın ise 25 liradan başlayan fiyatlarla tezgahlarda yerini alacağını söyledi.
- kurban bayramı 2017
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