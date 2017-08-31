Av yasağı ne zaman bitecek? Av yasağında son durum

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Nisan'da başlayan denizlerde av yasağının bu gece sona ereceğini hatırlatarak, bütün balıkçılara bereketli bir sezon diledi.
Su ürünleri üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,4 azalarak 588 bin 715 tona gerilediğini ve üretimdeki düşüşün bu sezon telafi edilmesi gerektiğini kaydeden Bayraktar, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin su ürünleri üretimi konusundaki potansiyeline işaret etti.
Bayraktar, Türkiye'deki su ürünleri avcılığının kıyı balıkçılığına dayandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Yeterli altyapı oluşturulmalı, açık deniz balıkçılığı teşvik edilmeli, kıyı sularımızdaki av baskısı hafifletilmelidir. Sektörde üretim değeri, 3 milyar 239 milyon lirası yetiştiricilik ürünleri, 1 milyar 115 milyon lirası deniz avcılığı ürünleri, 117 milyon lirası iç su ürünleri olmak üzere 4 milyar 471 milyon lirayı buluyor. Üretim değeri 4,5 milyar liraya yaklaşan su ürünleri sektörü, potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde kullanır, açık deniz balıkçılığına ağırlık verilirse, ülkemize çok daha büyük katkı sağlayabilir."
"AV YASAKLARINA TİTİZLİKLE UYULMALI"
Sürdürülebilir avcılığın sağlanmasının sektörün geleceği açısından önemine dikkati çeken Bayraktar, bu kapsamda stokların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.
Balıkçıların av yasaklarına titizlikle uymasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bayraktar, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının su ürünleri avcılığı konusunda yaptığı denetim çalışmaları ve avlanma zaman ve yer yasakları, avlanacak balık boylarıyla ilgili uygulanan standartlar sektör için faydalıdır. Bakanlık, 10 metre ve üzerindeki balıkçı gemilerini kendi isteğiyle avcılıktan çıkaranları desteklemektedir. 10 metre ile 46 metre ve üzeri gemiler için 10 bin ila 45 bin lira arasında verilen destekle balıkçı gemilerinin avcılıktan çıkması kıyılarımızdaki av baskısı azalmaktadır. Bu uygulama balık stokların korunmasına katkı sağlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de kişi başı su ürünleri tüketiminin dünya ortalamasının altında olduğunu belirten Bayraktar, söz konusu oranın artırılması için tedbirlerin alınmasını önerdi.
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