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Hayvancılığın yoğun yapıldığı ilçelerin şehir merkezine uzak olduğunu belirten Üstün, "Erzurum'a Konya, Afyon, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafından gelen hayvan alıcıları var. Bu insanlar hayvanlarını aldıklarında ya da satmak istediklerinde aynı gün sevk edemiyorlarsa barınma problemi yaşıyor. Bu problemi aşmak için canlı hayvan oteli yaptık." dedi.

Üstün, burada hayvanlar ve besiciler için tüm detayların düşünüldüğünü belirterek, şöyle devam etti: