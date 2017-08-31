Kurbanlık fiyatları yüksek mi? Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Bakan Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk toplumunun en önemli gıda ürünlerinin başında gelen ve besleyici değeri son derece yüksek olan etin her kesimden vatandaş tarafından tüketilebilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.
Et arzının artırılmasına yönelik olarak kısa süre içinde bir çalışma yapacaklarını belirten Fakıbaba, gelecek dönemlere yönelik olarak da farklı bir çalışmanın altyapısını kurmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.
Besicilerin ellerinde kalan hayvanlarını bakanlık olarak değerinde alacaklarını bildiren Fakıbaba, kimsenin bayrama endişeyle girmemesi için uğraştıklarını söyledi.
İKİNCİ GÜN ÖNERİSİ
Kurbanlık hayvan fiyatlarına da değinen Bakan Fakıbaba, fiyatların önceki yıllara göre çok yüksek olmadığını düşündüklerini ifade etti.
Fakıbaba, bayramın ilk günü kurban kesmenin şart olmadığına işaret ederek, fiyatları yüksek bulanlara ikinci gün kesim önerisinde bulundu. Fakıbaba, şöyle devam etti:
- Kendim Türk Kızılayına 2 kurban için vekalet verdim. Kurbanlık fiyatının çok yüksek olmadığını vatandaşımızın bilmesini istiyorum. Eğer kurbanlık fiyatlarını çok yüksek bulan vatandaşımız varsa bu ibadetlerini ikinci güne bırakmalarını tavsiye ediyorum. Amaç ibadeti yerine getirmek. Birinci veya ikinci gün olmasında fark görmüyorum. Şayet üreticinin de satıcının da elinde mal kalırsa biz zaten uygun fiyattan bakanlık olarak alacağımızı açıkladık. Ahmet Eşref Fakıbaba - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Bakan Fakıbaba, önceki yıllarda kurban kesimi nedeniyle sokaklarda oluşan kötü manzaraların tarihe karıştığına da dikkati çekti. Bunun, vatandaşın bilinçli yaklaşımı ve devletin kararlı tutumu sayesinde olduğunu söyleyen Fakıbaba, şunları kaydetti:
"Son yıllarda, kentlerde ve mahallerde hem İslam'a hem insanlığa yakışmayan kötü görüntülerin çok büyük oranda önüne geçildi. Yasal birimlerimiz halen uygunsuz görüntülerin oluşmasına mahal verebilecek durumdakiler için de gerekli işlemi yapacak. Çok şükür vatandaşımız da her geçen gün daha güzel ve özenli bir şekilde bu ibadetini yerine getiriyor. Herkes üzerine düşen görevi yapacak, sorumluluğunu yerine getirmeyen de muhakkak cezasını çekecektir."
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