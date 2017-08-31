Bankalar açık mı? Bankalar bayramda açık mı? 2017

Bankalar açık mı? Kurban Bayramı 1-4 Eylül 2017 tarihleri arasında kutlanacak. Bankada işleri olan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda bankaların açık olup, olmayacağını merak ediyor. Peki bankalar açık mı? 2017 Bankalar bayramda açık mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

BANKALAR AÇIK MI? BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

İdari tatilin 10 gün olmasıyla birlikte bankalarda işlemleri bulunan vatandaşlar 'Bankalar bayramda açık mı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Arefe Günü olan 31 Ağustos Perşembe günü bankalar yarım gün hizmet verecek. 1-4 Eylül 2017 tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda ise bankalar kapalı olacak.

Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için banka şubelerinin tamamlı kapalı olacak ve aynı zamanda internet bankacılığı yoluyla yapılan tüm EFT (başka bir bankadaki hesaba para aktarma) işlemleri de ilk mesai gününde işleme alınacak. Buna bağlı olarak, hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 5 Eylül Salı günü saat 08:00 itibarıyla gerçekleştirilebilecek.

Bankalar açık mı

Bankalar bayramda açık mı