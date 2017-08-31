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Yaklaşık 20 milyon balık yetiştirme kapasitemiz var. Biz bu rakamı Ortadoğu'nun en büyüğü olarak biliyoruz. Üretilen bu balıkları talep etmesi halinde diğer kurumlar ve DSİ'nin diğer bölge müdürlüklerine paylaştırıyoruz. Çok şükür başarılı çalışmalar yürütüyoruz. Geçen sene 11 milyonun üzerinde balık üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl da aynı oranda balık elde edeceğimizi düşünüyoruz."