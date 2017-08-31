domates yasağında son durum

Rusya Tarım Bakanı Aleksey Tkaçev, Türkiye’den kış- ilkbahar döneminde domates almaya başlanabileceğini belirtti.
RBC kanalına konuşan Tkaçev, Türkiye'den domates tedariği ihtimalinin kapanmadığını ve iki tarafın uzlaşmak için bir yol bulması gerekliliğine dikkat çekti. Rus bakan, özellikle sonbahar sonundaki sezonda yaşanan arz eksikliği döneminde Türkiye'den yeniden domates ithalatının yapılabileceğini belirtti.
Domates konusunun her iki ülke için de hassas olduğunu belirten Rus bakan, Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı tarım ürünleri ihracatında domatesin başı çektiğini ancak aktif bir şekilde seralar kurarak domates de dahil olmak üzere sebze üretimine başlayan yerli üreticiyi korumak istediklerini de vurguladı.
RUSYA KRİTİK TARİHİ AÇIKLADI
14 Eylül 2017 tarihinde her iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılacağı zirvede konunun etraflıca ele alınacağı da Tkaçev tarafından belirtilen hususlar arasında.
Tkçaev, bir dönem yaşanan krize rağmen Türkiye ve Rusya arasındaki tarım ürünleri bazında ticaret hacminin son 7 ayda % 14 büyüyerek 1.2 milyar dolara ulaştığının da altını çizdi. Kriz sonrasında Rusya, domates ihtiyacını Fas ve Azerbaycan'dan karşılamaya başlamıştı.
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Misafir 12 dakika önceNe domaTes miş be. iki yiL gundemden dusmedi..soNunda biz kazandik ama... her konuda artik biz ka za na caz00
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Misafir 20 dakika önceaz bile00
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Misafir 20 dakika önceRusya nın domates hasretine son00