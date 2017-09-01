Katar krizi meyvesuyu ihracatına yaradı

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Güney, bu yılın ilk 6 ayında 107 milyon dolarlık meyve suyu ihracatı yapıldığını belirtti.

Türkiye'de yılda ortalama 700 milyon litrenin üzerinde meyve suyu üretildiğini söyleyen Güney, üretimde başı şeftali, kayısı, vişne, elma ve portakalın çektiğini, tüketicilerin taleplerini yakından takip eden firmaların karışık, atıştırmalık ve kahvaltılık gibi meyve suları da ürettiğini bildirdi.

Yıllık üretilen miktarın yüzde 95'inin içeride tüketildiğini, yüzde 5'inin de ihraç edildiğini belirten Güney, "Geçen yıl 183 milyon dolarlık ihracatımız olduğunu görüyoruz. Konsantre üründe ise çok daha iyiyiz. Konsantre üretimimizin yüzde 65'i ihraç ediliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin en çok ABD ve AB'ye meyve suyu ihraç ettiğini kaydeden Güney, geçen yıl ABD'ye 48 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bu tutarın toplam rakamın yüzde 26'sına tekabül ettiğini söyledi. Güney, "ABD'yi, 26 milyon dolar ile Hollanda, 13 milyon dolar ile Almanya takip ederken, son 5 yılda ABD, İspanya ve Güney Kore gibi ülkelere ihracatta 3 kata varan artış oldu." dedi.

Bu yılın ilk 6 ayında 107 milyon dolarlık meyve suyu ihracatı yapıldığını belirten Güney, ilk yarıda ABD'ye 30 milyon dolar, Hollanda'ya 14 milyon dolar, Almanya ve İtalya'ya ise 8'er milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi. Güney, "Bu yıl ihracatımızı en az yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz." dedi.

"KATAR'IN KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE YAŞADIĞI KRİZ SONRASI MEYVE SUYU İHRACATI ARTTI"

İlker Güney, Katar'ın Körfez ülkeleri ile yaşadığı kriz sonrası Türkiye'nin bu ülkeye yönelik ihracatının arttığına işaret ederek, meyve suyu ihracatında da yükseliş olduğunu söyledi. Krizin haziran ayında başladığını hatırlatan Güney, şunları kaydetti:

"Bunun yansımalarını sağlıklı değerlendirmek için henüz yeterli süre geçmedi. Ancak ilk anlarda şirket bazında 3 kata kadar satış artışları oldu. Geçen yılın ilk 6 ayında Katar'a 17 bin dolarlık meyve suyu ihraç edilmişken, bu yılın ilk 6 ayında söz konusu rakam 176 bin dolara yükselmiş. Yani 10 kata varan bir artış söz konusu. Aynı şekilde miktar bazında da rakam 15 tondan 157 tona çıkmış."

Bu oranın uzun vadede artacağına yönelik olumlu sinyaller aldıklarını belirten Güney, Rusya ile yaşanan krizin geçen yıl bu ülkeye yapılan ihracatta ciddi sıkıntılar yarattığını, geçen yıl 2015'e göre bu ülkeye yönelik satışlarında hacim olarak yüzde 21'lik, değer olarak da yüzde 13'lük kayıp yaşandığını ifade etti.

Güney, "Bu yılın ilk 6 ayında 2016'nın aynı dönemine göre Rusya'ya meyve suyu ihracatında hacim olarak yüzde 75, değer olarak yüzde 65 artış yakaladık. Yılın ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine göre Rusya'ya ihracat 302 tondan 528 tona, 790 bin dolardan 1 milyon 301 bin dolara yükseldi." dedi.

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