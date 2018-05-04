İş-Yaşam

Apple'ın yüzde 5'i artık Warren Buffet'ın! Herkes durdu, o aldı

01.09.2017 - 16:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

80 milyar doları aşkın servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Warren Buffet, Apple'a çok büyük bir yatırım daha yaptı. 2017 yılı sonunda elinde 165 milyon adet Apple hissesi olan ünlü milyarder, ilk üç ayda 75 milyon adet Apple hissesi daha aldı. Aşağıda önce bu haberi, hemen ardından da onca servete rağmen halen 30 bin dolarlık evde oturan Buffet'ın ilginç hayat hikayesini okuyabilirsiniz

  • 1 Apple'ın yüzde 5'i artık Waren Buffet'ın! Herkes durdu, o aldı
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    Apple son bilançosunu açıklamadan önce Wall Street'teki analistlerin şirketle ilgili bazı şüpheleri olmasına karşın, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biri olan Berkshire Hathaway'ın kurucusu Warren Buffet'ın böyle düşünmediği ortaya çıktı.

     

     

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  • 2 Apple'ın yüzde 5'i artık Waren Buffet'ın! Herkes durdu, o aldı
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    Halihazırda Apple'ın en büyük hissedarlarından biri olan Warren Buffet, sadece üç aylık dönemde elindeki 165 milyon Apple hissesine 75 milyon adet daha ekledi. Böylece ünlü milyarderin elindeki Apple hisselerinin sayısı 240 milyon adete yükseldi. Buffet bu alımla Apple'da yüzde 3.3 olan payını yüzde 5 seviyesine yaklaştırmış oldu.

  • 3 Apple'ın yüzde 5'i artık Waren Buffet'ın! Herkes durdu, o aldı
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    Apple'ın 176 dolarlık kapanış değeri göz önüne alındığında Buffet'ın elindeki hisselerin tutarı, 75 milyon adet hisse karşılığı olan 13.2 milyar dolarla 42 milyar doları aşmış görünüyor. 

  • 4 Apple'ın yüzde 5'i artık Waren Buffet'ın! Herkes durdu, o aldı
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    Apple için "İnanılmaz bir şirket" ifadesini kullanan Buffett, Apple’ın ABD’deki en kârlı ikinci şirketin neredeyse iki katı kadar kazandığını söyledi.

     

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  • 5 Apple'ın yüzde 5'i artık Waren Buffet'ın! Herkes durdu, o aldı
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    Buffett, yeni Apple hiseleri aldığını Berkshire Hathaway'ın bu hafta sonu yapacağı ve yaklaşık 40 bin kişilik bir katılım beklenen hissedarlar toplantısının hemen öncesinde duyurdu.

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Yorumlar 16
  • Misafir 16 dakika önce
    En güzel verdiği taktik: kredi kartı kullanmayın. Bravo:clap::clap::clap::clap::clap::clap: en büyük belamız!
  • Misafir 15 Kasım 2017 Çarşamba 23:12
    Para makinası maşallah
  • Misafir 04 Kasım 2017 Cumartesi 12:56
    ????????
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