Apple'ın yüzde 5'i artık Warren Buffet'ın! Herkes durdu, o aldı
01.09.2017 - 16:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM
80 milyar doları aşkın servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Warren Buffet, Apple'a çok büyük bir yatırım daha yaptı. 2017 yılı sonunda elinde 165 milyon adet Apple hissesi olan ünlü milyarder, ilk üç ayda 75 milyon adet Apple hissesi daha aldı. Aşağıda önce bu haberi, hemen ardından da onca servete rağmen halen 30 bin dolarlık evde oturan Buffet'ın ilginç hayat hikayesini okuyabilirsiniz
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Apple son bilançosunu açıklamadan önce Wall Street'teki analistlerin şirketle ilgili bazı şüpheleri olmasına karşın, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden biri olan Berkshire Hathaway'ın kurucusu Warren Buffet'ın böyle düşünmediği ortaya çıktı.
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Halihazırda Apple'ın en büyük hissedarlarından biri olan Warren Buffet, sadece üç aylık dönemde elindeki 165 milyon Apple hissesine 75 milyon adet daha ekledi. Böylece ünlü milyarderin elindeki Apple hisselerinin sayısı 240 milyon adete yükseldi. Buffet bu alımla Apple'da yüzde 3.3 olan payını yüzde 5 seviyesine yaklaştırmış oldu.
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Apple'ın 176 dolarlık kapanış değeri göz önüne alındığında Buffet'ın elindeki hisselerin tutarı, 75 milyon adet hisse karşılığı olan 13.2 milyar dolarla 42 milyar doları aşmış görünüyor.
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Apple için "İnanılmaz bir şirket" ifadesini kullanan Buffett, Apple’ın ABD’deki en kârlı ikinci şirketin neredeyse iki katı kadar kazandığını söyledi.
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Buffett, yeni Apple hiseleri aldığını Berkshire Hathaway'ın bu hafta sonu yapacağı ve yaklaşık 40 bin kişilik bir katılım beklenen hissedarlar toplantısının hemen öncesinde duyurdu.
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Berkshire Hathaway, son yaptığı açıklamada 116 milyar dolarlık bir nakit varlığa sahip olduğunu ve bunu yeni satın almalar için kullanacağını duyurmuştu.
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80 milyar doları var ama 30 bin dolarlık evde oturuyor!
Çocukken yaşta gazete dağıtarak çalışmaya başlayan ünlü milyarder Warren Buffett bugünlerde Berkshire Hathaway isimli şirketi ve 80 milyar dolar civarındaki servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden. Eşine zor rastlanır bir hayat hikayesine sahip olan Warren Buffett'ın az bilinen yönlerini, ilginç alışkanlıklarını ve zenginlik tüyolarını Haberturk.com olarak derledik
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Warren Buffett ülkemizde Bill Gates, Mark Zuckerberg kadar tanınmış simalardan olmasa da 80 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 5 insanından biri. İşte ünlü milyarderin sıfırdan kurduğu impartorluktaki eşine zor rastlanır yolculuk, ilginç alışkanlıkları ve zenginlik tüyoları.
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Amerikalı milyarder iş adamı Warren Buffett, iki gün önce 88. yaş gününü kutladı. Omaha Kahini lakabıyla bilinen Buffett, 30 Ağustos 1930 yılında bu evde dünyaya gelmişti.
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Howard ve Leila çiftinin üç çocuğundan biri olan Warren Buffett'ın babası dört dönem ABD senatörlüğü yapmıştı. İskandinav kökeni olan ailenin ABD'deki ilk temsilcileri bakkaliye işiyle ilgileniyordu.
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Buffett, öğrenim hayatına Omaha bölgesindeki Rose Hill İlkokulu'nda başladı ve sonrasında Alice Deal Ortaokulu'na devam etti. Okullar hâlâ eğitime devam ediyor.
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Ünlü milyarderin hayatını değiştiren olay ise çocuk yaşta babasıyla gittiği bir New York seyahati oldu.
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New York Borsası'ndan biriyle görüşne babasının toplantısını izleyen küçük Warren o gün kafasına hayatını paranın etrafına kurma fikrini kazıdığını söylüyor.
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Buffett bu anlamda pek de sorun yaşamamış zira çocuk yaşta dahi, tıpkı dedesi gibi keskin bir zekası varmış. Çocukken sakız, patlamış mısır ve meşrubat satarak harçlığını çıkarmış.
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5 yılda kazandığı 120 dolarla ilk yatırımını yapacak yer arayan Warren Buffett, kararını 11 yaşındayken tanesi 38 dolardan 3 adet Cities Service Preferred hissesinden yana kullanır. Hisseler 27 dolara düşmesine rağmen paniklemez fakat 40 dolara çıkınca satar ve 5 dolar kâr eder ancak kısa süre sonra kağıtların 200 doları aştığını görünce şoke olur.
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İlk ticari dersini alan ve sabrederek doğru zamanı beklemeyi öğrenen Buffett, henüz bir ergen olmasına rağmen yaptığı çeşitli ticari işler ve sabahları gazete dağıtarak öğretmenlerinden bile fazla, ayda en az 175 dolar kazanmaya başladı.
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Buffett, henüz 16 yaşında olmasına rağmen bugünün parasıyla 53 bin dolar biriktirmişti. En iyi yaptığı işlerden biri de boş arazilerde düzenlediği eğlenceli etkinliklerdi. Bir at yarışı pistini çocuk pistine dahi dönüştürmüştü.
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19 yaşında üniversitede işletme bölümünden mezun oldu. Ticari zekasına uzmanlık katmak isteyen Buffett, yüksek lisans için Harvard Business School'a başvurdu. Kazanacağına o kadar emindi ki bir arkadaşını da aynı okula çağırmıştı ama reddedildi.
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Mecburen mülakat yapmayan Columbia Üniversitesi'ne kaydoldu. Burada Benjamin Graham ve David Dodd gibi önemli ekonomistlerden ders aldı.
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Buffett, bir yandan okurken diğer yandan da, 1951- 54 arasında babasının Falk isimli şirketinde çalıştı. 20 yaşına geldiğinde birikimi 10 bin doları, şimdinin parasıyla 100 bin doları aşmıştı.
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Genç ve çalışkan girişimci Susie, Howard ve Peter ismindeki üç çocuğunun annesi Susan Buffett ile 1952 yılında dünya evine girdi.
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Kariyerini ilerletmek isteyen Buffett, üniversiteden hocası ve idolü olan "Akıllı Yatırımcı" kitabının yazarı Benjamin Graham ile ticaret yapmak istedi fakat Yahudi olmadığı için önce reddedildi. Fakat 1954 yılında 12 bin dolar maaşla işe başladı.
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2 sene sonra Benjamin Graham emekliye ayrılıp ortaklığı sonlandırınca Warren Buffett, memleketi Omaha'da kendi birikimiyle Buffett Partnership Ltd. şirketini kurdu.
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Yatırım ortaklıklarını bir çatı altında toplayan Buffett birikimini Berkshire Hathaway isimli bir tekstil şirketine yatırdı. Her fırsatta firmadaki hisselerini çoğaltmaya devam etti ve sonunda şirketin tüm kontrolünü ele geçirdi.
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Buffett, 1962 yılında servetini 1 milyon 25 bin dolara çıkararak ilk kez milyoner oldu. Berkshire Hathaway firmasını da tekstil işinden sıyırarak farklı sektörlere yönetltti. Pek çok alanda yatırım yaptı. Firma şu an Coca Cola, Mc Donald's, IBM, Apple, Heinz gibi küresel devlerin hissedarı.
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Zenginleştikçe popülaritesi artan Buffett, toplum ve medyanın ilgisi karşısında kendini daha iyi ifade edebilmek için Amerikalı ünlü yazar ve kişisel gelişim uzmanı Dale Carnegie'den 100 dolar karşılığında ders bile almış. Eşine evlenme teklif ederken de bundan faydalandığını söylüyor ama Buffett'ı ilginç yapan başka acayip huyları da var.
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Milyarder yatırımcı cep telefonlarında eski tip kapaklı olanları tercih ediyor. Akıllı telefon kullanmıyor ama herkes kaçmasına rağmen Snapchat'in en büyük yatırımcılarından biri de yine Buffett.
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Warren Buffett'ın ofisinde bilgisayar da bulunmuyor, hatta kullanmıyor bile. Hayatında bir kez, o da yönettiği hayır kurumu ve Microsoft'ta bir dönem başkan olarak çalışan Jeff Raikes'e mail göndermiş.
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Teknoloji kullanmaya mesafeli olan Buffett'ın kankası ise Bill Gates. İkili briç oynamayı çok seviyor. Haftada 12 saat karşılıklı empas atıyorlar.
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Buffett, briç oynamadığında kitap ve çeşitli makaleler okuduğunu söylüyor. Kendi tabiriyle gününün yüzde 80'i ofisinde öylece oturup kitap okumakla geçiyor.
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Ünlü milyarderin vazgeçemediği alışkanlıklarından biri ise servetine de servet kattığından mı bilinmez, kola içmek.
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"Günde 2700 kalori alıyorsam bunun dörtte biri Coca Cola'dan. Her gün en az 5 kutu kola içiyorum." demişliği dahi var.
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Erken ve çabuk para kazanmaya başlayan Buffett'ın şu andaki servetinin yüzde 99'luk kısmı ise 50 yaşından sonra gerçekleşti.
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2008 yılında Forbes listesine 62 milyar dolarla 1. sıradan girerek de kankası Bill Gates'in 13 yıllık hanedanlığına son vermişti.
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2013 yılında günde ortalama 37 milyon dolar geliri olan Buffett, bir rekora da imza atmış oldu. O yılın en fazla kazanan oyuncusu Jennifer Lawrence'ın yıllık gelir toplamı 34 milyon dolardı.
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Buffett bir ülke olsa 80 milyar doları aşan toplam servetiyle 140'tan fazla ülkeyi geride bırakıyor. Örneğin tek başına Uruguay'ın tamamından fazla gelir üretiyor.
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Peki 88 yaşına basan Warren Buffett bu kadar parayla ne yapıyor?
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Buffett eli sıkı oluşuyla bilinen bir karakter. Öyle ki fırsat bulduğunda toplu taşıma kullanmaktan yana ve bunu ihmal etmiyor.
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Öte yandan, kurt milyarder harcarken tutumlu olsa da verirken cömert. Bill Gates ile birlikte 2010 yılında kurdukları Giving Pledge isimli kuruluşla tüm zenginleri, mal varlıklarını bağışlamaya çalışıyor.
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Warren Buffett şu ana dek yaklaşık 30 milyar dolar civarında, karşılık beklemeden bağışta bulundu ve Bill Gates'i takip ediyor.
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30 milyar dolar parayla mimari ve teknoloji harikası Apple Campus projesinden 5 tane yapılabilir. Başka birine verse onu dünyanın en zengin insanları arasına sokabilirdi.
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Mütevazı yaşamayı seven Buffett, hâlen 1957 yılında biriktirdiği 31.500 dolarla aldığı bu müstakil evde oturuyor.
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Paranın şimdiki karşılığı 250 bin dolar civarında. Uzmanlar 5 odalı evin değerini ise yaklaşık 500 bin dolar olarak belirledi.
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Elbette Buffett'ın teke evi bu değil. Eşi susie'nin isteğiyle Kaliforniya'nın Laguna Sahili'nde 1971 yılında 150 bin dolar ödeyerek bir de yazlık ev almıştı.
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Ancak Buffett rahmetli eşiyle dekore ettiği ve restorasyonuna hatırı sayılır para harcadığı, cam giydirmeli tam okyanus manzaralı 300 metrekarelik, 6 oda ve 7 banyodan oluşan yazlığı gereksiz bulduğu için 11 milyon dolara sattı.
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Buffett'ın ses getiren hareketlerinden biri de sırf şirket sahiplerinin özel jetlere olan ilgisini yermek için, 20 sene önce aldığı 32 milyon dolarlık Bombardier Challenger 600. Öyle ki, uçağın ismini "The Indefensible” yani "Mazur Görülemez" koymuştu.
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Ne var ki; medyatik işadamı bir süre sonra özel uçağın işlerini oldukça kolaylaştırdığını farkederek uçağın ismini "The Indispensable" yani "Vazgeçilmez" olarak değiştirdi.
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Buffett'ın bir diğer ilgi alanı da arabalar ama klasiklerden vazgeçmiyor. 4 kapılı bir sedan olan Lincoln marka aracını yıllarca kullanan Buffett, 2007 yılında düzenlediği bir açık arttırmayla otomobilini 70 bin dolara satmıştı. Gelirini ise hayır kurumuna bağışladı.
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Buffett daha sonra kendine 275 beygir gücünde 8 silindirli bir Cadillac DTS aldı ama 20 bin mil kullandıktan sonra onu da Lincoln'ü gibi açık arttırmayla 122 bin 500 dolara sattı. Arabanın gelirini de 5-18 yaş arası kızlara yardım etmek isteyen Girls Incorporated of Omaha isimli hayır kuruluşuna gönderdi.
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Hayırsever milyarder daha sonra kendine 2014 model bir Cadillac XTS aldı. 60-70 bin dolar arasında satılan aracı kendisine pazarlayan görevliyi takdir etmek için de şirketin CEO'su Mary Barra'ya özel bir mektup yazdı.
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Buffett halen aynı otomobile biniyor. Aracı kendisi sürüyor ve şoför kullanmıyor. Keza koruması da yok.
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Buffett, başarısı ve karakterinden etkilenen insanları paraya dönüştürmekte çok başarılı. Tanışmak isteyenler için 2000 yılından beri dünyanın en pahalı öğlen yemeğini satıyor.
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Öğle yemeği randevusunu açık artırmayla satan Buffett, kazananı Smith & Wollensky isimli bir et lokantasına gönderiyor. Parayı da Glide ismindeki yoksullukla mücadele eden bir kuruma bağışlıyor. Geçen seneki kazanan randevuyu kapabilmek için 3,456,789 dolar ödemişti.
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Paranın insanı değil insanın parayı yarattığını savunan 88 yaşındaki deneyimli iş adamının en bilinen öğüdü "İnsanlara kulak verin ama onların söylediklerini yapmayın. İçinizden geleni takip edin."
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Buffett, para biriktirmek isteyenleri kredi kartlarından uzak tutmaya ve sağa sola harcadıkları parayla kendilerine yatırım yapmaya çağırıyor.
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Buffett herkesi olabildiğince basit yaşamaya ve marka giyinmektense rahat giyinmeye yönlendiriyor. Buffett'ın özel hayatından satır başları ise şöyle:
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1952 yılında Susan Thompson ile evlenen Buffett, 1977 yılında kariyer yapmak ve ayrı yaşamak isteyen eşi tarafından 1977'de terkedili.
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Çift buna rağmen hiç boşanmadı. 3 çocukları oldu. Susan Thompson, 2004 yılında hayatını kaybetti.
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Warren Buffett, eşini kaybettikten 2 yıl sonra, ayrı oldukları dönemde tanıştığı Astrid Menks ile 2006 yılında, 76 yaşındayken evlendi.
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Buffett'a ayrıca 2012 yılnda prostat kanseri teşhisi konmuş ve uzun süren bir mücadele sonunda kanseri yenmeyi başarmıştı.
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