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Zenginleştikçe popülaritesi artan Buffett, toplum ve medyanın ilgisi karşısında kendini daha iyi ifade edebilmek için Amerikalı ünlü yazar ve kişisel gelişim uzmanı Dale Carnegie'den 100 dolar karşılığında ders bile almış. Eşine evlenme teklif ederken de bundan faydalandığını söylüyor ama Buffett'ı ilginç yapan başka acayip huyları da var.