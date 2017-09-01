İŞ-YAŞAM

88 yaşına basan 80 milyar dolarlık Warren Buffett'ın az bilinen hikâyesi

01 Eylül 2017 Cuma, 16:35:33 HABERTURK.COM

Çocukken yaşta gazete dağıtarak çalışmaya başlayan ünlü milyarder Warren Buffett bugünlerde Berkshire Hathaway isimli şirketi ve 80 milyar dolar civarındaki servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden. Eşine zor rastlanır bir hayat hikayesine sahip olan Warren Buffett'ın az bilinen yönlerini, ilginç alışkanlıklarını ve zenginlik tüyolarını Haberturk.com olarak derledik

  • 1 88 yaşına basan 80 milyar dolarlık Warren Buffett'ın az bilinen hikâyesi
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    Warren Buffett ülkemizde Bill Gates, Mark Zuckerberg kadar tanınmış simalardan olmasa da 80 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 5 insanından biri. İşte ünlü milyarderin sıfırdan kurduğu impartorluktaki eşine zor rastlanır yolculuk, ilginç alışkanlıkları ve zenginlik tüyoları.

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    Amerikalı milyarder iş adamı Warren Buffett, iki gün önce 88. yaş gününü kutladı. Omaha Kahini lakabıyla bilinen Buffett, 30 Ağustos 1930 yılında bu evde dünyaya gelmişti.

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    Howard ve Leila çiftinin üç çocuğundan biri olan Warren Buffett'ın babası dört dönem ABD senatörlüğü yapmıştı. İskandinav kökeni olan ailenin ABD'deki ilk temsilcileri bakkaliye işiyle ilgileniyordu.

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    Buffett, öğrenim hayatına Omaha bölgesindeki Rose Hill İlkokulu'nda başladı ve sonrasında Alice Deal Ortaokulu'na devam etti. Okullar hâlâ eğitime devam ediyor.

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    Ünlü milyarderin hayatını değiştiren olay ise çocuk yaşta babasıyla gittiği bir New York seyahati oldu.

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