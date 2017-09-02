Kurban Bayramı vatandaşları derin dondurucu ve kıyma makinesine yöneltti

Vatandaşlar, sadece derin dondurucu ve kıyma makinesi değil bıçak seti, elektrikli testere, saklama kabı ve büyük boy poşetlere de bayram döneminde yoğun ilgi gösteriyor.

n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber tüketicilerin etlerini iyi saklayabilmek için derin dondurucuya, kıymasını kendi evinde sağlıklı ve güvenle hazırlamak isteyenlerin ise kıyma makinesine yöneldiğini söyledi.

Her yıl bu dönemde özellikle bayramdan önceki 15 günlük sürede derin dondurucu ve kıyma makinesi satışlarında ciddi artış yaşandığını dile getiren Koçak, bu artışın bayramdan sonraki 15 gün boyunca sürdüğünü anlattı.

Koçak, "Derin dondurucularda geçtiğimiz aya göre yüzde 150, kıyma makinelerinde ise yüzde 218'lik bir artış söz konusu. Bu satış ivmesinin eylül sonuna kadar sürmesini öngörüyoruz." dedi.

Derin dondurucu ve kıyma makinesinin dışında kurban kesimi için kullanılan her türlü el aleti ve bıçak setlerinde de ciddi artışlar gözlemlendiğini dile getiren Koçak, elektrikli testere ürünlerindeki artışın bir önceki aya göre yüzde 500'e ulaştığını vurguladı.

"YILLIK SATIŞLARIN YARISI BAYRAM DÖNEMİNDE YAPILIYOR"

Koçtaş yetkililerinden alınan bilgiye göre, yıl boyu toplam satışların içinde, derin dondurucuların yüzde 40'ının, kıyma makinelerinin ise yüzde 60'ının Kurban Bayramı döneminde gerçekleşiyor.

Bayram döneminde bu ürünlerin dışında battal-jumbo boy çöp torbaları, kesme tahtası çeşitleri, bıçak, masat ve et döveceği çeşitleri ile mutfak terazi modellerinin satışında artış yaşanıyor.

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