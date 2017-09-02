Tatile giden İstanbullular, taksicileri olumsuz etkiledi

Bayram tatilinin 10 güne çıkmasıyla birlikte İstanbul'da kişi sayısında ciddi oranda azalma meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, bayram tatili nedeniyle boş kalan İstanbul'da müşteri bulamayan taksiciler uyuyarak müşteri bekledi. Bazı taksiciler ise yevmiyelerini çıkaramadıkları için isyan etti.



"DAHA SİFTAHIMIZ YOK"

Günlük yevmiyesini çıkaramadığını belirten taksici Hasan Yılmaz , "10 günlük Kurban Bayramı taksicileri çok etkiledi. İstanbul boşalmış. Akşama kadar çalışıyoruz. Pazartesi'den bu yana hiç hareket yok.

Çok durgun, yevmiyeleri çıkaramıyoruz. Dün yine biraz hareketlilik vardı. Bugün hiçbir şey yok. Daha siftahımız yok. Çok etkiledi bizi. Trafik açısından çok rahat ama iş yok. Aldığımız yolcuyu hemen bırakıp geliyoruz ama yollar bomboş. İş açısından çok zayıf. Bayram bitse de rahatlasak" dedi.

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