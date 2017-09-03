Yerli baz istasyonu ULAK'ta son durum

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kars'ta, Aydınalan Grup Köy yollarının sıcak asfalt yapım çalışmalarını inceleyen Bakan Arslan, gazetecilere açıklamada bulundu.
İHA'nın haberine göre, Bakan Arslan, bin 500 noktaya götürülen 2G'nin, şimdi ise bin 799 noktada 4,5G'ye geçim çalışmalarının 2018 yılının ilk yarısında bitirileceğini söyledi. Bakan Arslan, "Türkiye'nin birçok yerinde özellikle 500'ün altında nüfusu olan yerlerde GSM operatörlerinin oralara hizmet götürme zorunluluğu yok. Hal böyle olunca da ticari bakıyorlar. Özellikle oralarda gerek internetin, gerek telefon alt yapısının zayıf olduğunu biliyoruz. Biz bu konuda Bakanlık olarak yaklaşık bin 500 noktada daha önce 2G seviyesinde hizmet götürmüştük. Onların şimdi 4,5G seviyesine gelmesi daha modernize edilmesi ile ilgili çalışmayı başlattık" dedi.
"BİN 799 NOKTAYA DA YÜKSEK ÇEKİM GÜCÜ OLAN HİZMETİ GÖTÜRMÜŞ OLACAĞIZ"
ULAK baz istasyonları ile ilgili de şu an kurulan yerlerde testler yapıldığına dikkat çeken Arslan, "Çok önemli ve olumlu sonuçlar alıyoruz. İnşallah o sonuçları bitirince de önümüzdeki yılın ortalarında bu söylediğim bin 799 noktaya da biz 4,5G seviyesinde kaliteli, verimli, yüksek çekim gücü olan hizmeti götürmüş olacağız.
Ama bilinmelidir ki onla da yetinmeyeceğiz, o çalışmanın hemen devamında yine ülkemizin çok daha ücra noktalarında çekmeyen yerlerle ilgili de çalışmayı devam ettiriyoruz. Üçüncü fazda da yine telefon ve internet hizmetinin gitmediği yerlerde de Evrensel Hizmet Fonundan kaynak oluşturmak şartıyla Bakanlık olarak o çalışmayı yapacağız. Onu da buradan milletimizle memnuniyetle paylaşmış olalım" şeklinde konuştu.
Bakan Arslan, beraberindekilerle birlikte daha sonra Evliya Cami Harakani Türbesi'ne geldi. Harakani Türbesi'ni ziyaret eden Arslan, Vali Rahmi Doğan, Milletvekili Selahattin Beyribey, İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Konağı'na geldi. Arslan, burada çocuklara oyuncak dağıttı. Bakan Arslan, geceyi Kars'ta geçirecek.
- Ulak
- ahmet arslan ULAK
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