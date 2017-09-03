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Hibrit tohum üretimine ilişkin bilgi veren Dikmen, şunları kaydetti:

"Önce tek bir hücre temeline dayanıyor bu. Tek bir hücreden tek bir bitki elde ediyoruz. Bunun gibi yüzlercesini elde ediyoruz daha sonra diğer laboratuvarımızda, genetik laboratuvarımızda genetik karakterizasyonu yapılıyor, benzerlikleri, akrabalık ve hastalık dayanıklıkları taranıyor daha sonrasında da seraya geldiğimizde seçilmiş bir melez programıyla melezler yapılıyor. Erkek ve dişi çiçek döllenerek tohum üretimi yapıyoruz. Bu işin Ar-Ge ve programlaması burada yapılıyor şu anda ama Türkiye'de melez tohumu üreten firmalar olmadığı için arzumuz onun da oluşturulması. Biz şu anda bu büyük hibrit tohum üretimlerini Çin'e gönderiyoruz, Çin'de melezlenerek bize geliyor.

Bütün üretimlerimiz bakanlık sertifikalarına ve izinlerine tabidir. Son olarak genetik laboratuvarımız bitki çeşitlerinde, çeşit tespitine yetkilendirilmiştir. Bu konuda yetkili kuruluşuz."