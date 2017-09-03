Rengarenk "Antep kurutmalıkları" tezgahları süslüyor

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"Bu lezzetin önce Türkiye'ye ardından dünyaya yayılması için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrin sadece endüstriyle değil aynı zamanda gastronomiyle de ön plana çıkması bizim için ayrı bir heyecandır. Şehre gelen turistlerin son zamanlardaki ilgisi, ihracatımızın bu konuda harekete geçmesi, bu ürünleri dış piyasalara açmamız hem bizi hem de esnafımızı mutlu kılıyor. İnşallah bu alanda yeni ve büyük bir meslek dalı, sektör doğacak."