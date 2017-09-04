THY'den 'sahte ödül bilet' uyarısı

İHA'nın haberine göre, Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Türk Hava Yolları A.O adına düzenlenmiş olarak görünen, sosyal medya ve WhatsApp üzerinde yayılmaya devam eden ödül bilet bilgisi içeren sahte mesaj yayıldığı tespit edilmiştir. Bu gibi sahte mesajlarla gelen linkleri açmadan ilgili mesajı silmenizi gerektiğini hatırlatmak isteriz" denildi.

— Türk Hava Yolları (@TK_TR) September 3, 2017

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THY bilet

thy sahte bilet