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Kırklareli Üniversitesi Tarih Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan İlhami Uğur, tek hayalinin ileride iyi bir tarihçi olduğunu dile getirirken, yaz dönemlerinde ailesine yardım edip çekirdek işiyle uğraştığını anlattı. Çekirdeğin bu sene rekoltesinin düşük olduğunu belirten Uğur, fiyatların ona rağmen iyi olduğunu söyledi.