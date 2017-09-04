Aydın'ın Kuyucak ilçesinde incir üreticisi Semra Ünal, kuru inciri farklı şekilde kurutarak elde ettiği ve "incir cipsi" adını verdiği ürünle başarılı bir girişimcilik örneği sergiliyor.
Eşi ve 3 çocuğuyla Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Semra Ünal (41), eşinin yol kenarındaki tezgahta satamadığı yaş incirleri, ince ince dilimleyip kurutarak değerlendirdi.
Çeşitli denemeler yapan Ünal, güneşte kuruyan ince dilimlerin cips gibi çıtır çıtır ve lezzetli olduğunu fark etti. Ünal, komşuları ve yakınlarına ikram ettiği kuru meyveyi, beğenilmesi üzerine "incir cipsi" adıyla satışa da çıkardı.
İşini büyütmeye karar veren Ünal, İstanbul Üniversitesi'nde Almanca işletme okuyan 22 yaşındaki kızı Gizem'den kendisine yardımcı olmasını istedi.
Kızının da olumlu yaklaşımı sayesinde "Cennetten gelen tatlar" adıyla bir proje hazırlayan anne kız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu ve 30 bin lira hibe aldı.
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