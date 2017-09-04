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Tatil dönemlerinde annesine yardım ettiğini ve çok mutlu olduğunu dile getiren Ünal, "Yazları tatil yerine burada vakit geçiriyorum. Çünkü ben bu işin tüm aşamasında yer almak istiyorum. Yapacağım işte tamamen profesyonel olmak istiyorum. Umuyorum ki annemle iyi işler yapacağız." dedi.