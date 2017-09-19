İŞ-YAŞAM

Aydın'da incir cipsi ilgi görüyor

04 Eylül 2017 Pazartesi, 12:39:16 İHA

Aydın'da kadın girişimcilerin yaptığı incir cipsine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

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    Aydın'ın Köşk ilçesi Beyköy Mahallesindeki kadın girişimcilerin taze inciri dilimleyerek kuruttuktan sonra satışa sundukları 'İncir cipsi" adını verdikleri ürün vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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    Beyköy Muhtarı Hayri Yılmaz, kadın girişimcilerin taze inciri dilimleyerek kuruttuklarını ve adını incir cipsi koydukları ürüne vatandaşların ilgisinin oldukça fazla olduğunu belirterek, "Beyköylü kadın girişimcilerimiz kendilerine yeni bir gelir kapısı buldular. Taze inciri dilimleyip kurutuyorlar. İncir cipsi adı altında satışa sunuyorlar. İncir cipsini yiyen vatandaşlar tadının çok lezzetli olduğunu ifade ediyorlar" dedi.

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    İncir cipsini üreten kadın girişimcilerden Beyköylü Uğur Sayan, tadı çok lezzetli olan incir cipsinin yaklaşık bir ayda tüketime hazır hale geldiğini belirterek, " Taze inciri dilimleyip kurutuyoruz.

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  • 4 Aydın'da incir cipsi ilgi görüyor
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    Gölgede kuruyan incirlerin tadı daha güzel oluyor. Gölgede kurursa yeşilimsi renkte, güneşte kurutulursa sarı renkte oluyor. Yaklaşık 1 ayda kuruma işlemi tamamlanıyor.

  • 5 Aydın'da incir cipsi ilgi görüyor
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    Daha sonra vakumlu poşetlerde ve kavanozda saklıyoruz. Böylece ürünü sağlıklı bir şekilde muhafaza etmiş oluyoruz ve ürünün tüketim ömrü daha uzun oluyor. İncir cipsinin tadına bakanlar çok beğeniyor" diye konuştu.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 06 Eylül 2017 Çarşamba 21:20
    Helâl Olsun bu yazıyı okuyorlar helâl olsun Bu ülke için bişeyler üretmek isteyen herkeze helâl olsun.
  • Misafir 05 Eylül 2017 Salı 18:01
    İşte sermaye olmadan da bu hayatta başarı elde edilebileceğinin çok güzel bir örneği.Tebrikler gerçekten Allah yolunuzu açık etsin inşallah.
  • Misafir 05 Eylül 2017 Salı 12:16
    Valla fikir kaliteli ancak kazanç az. popüler olması ve rabetin artması incir üretimine iter eh belki zamanla düzelir.
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