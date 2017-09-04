Bugün bankalar açık mı? 4 Eylül 2017

Bugün bankalar açık mı? 1-4 Eylül 2017 tarihleri arasında idrak edilen Kurban Bayramı'nın son gününde banka işlemleri olan vatandaşlar, 'bugün bankalar açık mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? Bayramın son günüde bankalar çalışıyor mu?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 4 EYLÜL 2017

10 gün olan Kurban Bayramı tatilinin son gününde bankalarda işlemleri bulunan vatandaşlar, 'Bugün bankalar açık mı' sorgusunu hızlandırdı. Arefe Günü 31 Ağustos'ta yarım gün hizmet veren bankalar bayram süresince kapalı oldu. Bayramın son gün olması ve resmi tatil olduğu için bankalar bugün de hizmet vermeyeyecek.

Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için banka şubelerinin tamamlı kapalı olacak ve aynı zamanda internet bankacılığı yoluyla yapılan tüm EFT (başka bir bankadaki hesaba para aktarma) işlemleri de ilk mesai gününde işleme alınacak. Buna bağlı olarak, hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 5 Eylül Salı günü saat 08:00 itibarıyla gerçekleştirilebilecek.

Bankalar açık mı