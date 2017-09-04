Sinbo, IFA Berlin'e çıkarma yaptı

Küçük ev aletlerinin büyük devi Sinbo, küresel marka olma vizyonu doğrultusunda, Berlin’de düzenlenen ve dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak adlandırılan IFA’ya çıkarma yaptı.

Ürünlerini Uzakdoğu’dan ABD’ye, Avrupa’dan Afrika’ya kadar dünyanın dört bir yanına ulaştırarak bir dünya markasına dönüşen Sinbo, bu yıl 6’ıncı kez katıldığı IFA’da en yeni ürünlerini Avrupalı tüketicilerin beğenisine sundu.

Sinbo’nun dev Ar-Ge merkezinde tasarlanan ve tamamı Türkiye’de üretilen en yeni ürün ve teknolojilerinin tanıtıldığı fuarla ilgili konuşan Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir; “2018 ihracat hedeflerimizin başında Avrupa var. Bu nedenle IFA bizim için stratejik bir önemde. Fuarda Sinbo standına yönelik ilgi; Türk teknolojisinin Avrupa’dan tam not aldığının en somut göstergesi” dedi.

200 METREKARELİK STANDDA TÜRK TEKNOLOJİSİ

Yüzde 100 yerli ve milli bir Türk markası olan Sinbo, Berlin’deki fuara bu yıl, tüketicilerden aldığı ilhamla geliştirdiği ve yüksek teknolojiyi ekonomik fiyatlarla buluşturduğu ürünlerle katıldı.

“Küçük ev aletlerinde yüksek teknolojiyi bir lüks olmaktan çıkarıp, demokratikleştirmek” sloganıyla yoluna devam eden Sinbo’nun fuardaki yaklaşık 200 metrekarelik standında sergilediği mutfak aletleri arasında, elektrikli pişiricilerden mikro dalga fırına, su ısıtıcılarından çay ve kahve makinelerine ve mutfak robotlarına kadar 100’ü aşkın ürün seçeneği bulunuyor.

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IFA Berlin