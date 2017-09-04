Kasapların bayram mesaisi başladı

Kütahya'nın Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar ve Gediz ilçelerinde kıyma çektirmek için kasapların yolunu tutan vatandaşlar dükkanlarda kuyruklar oluşturdu. İşlerin çok yoğun olduğunu belirten kasaplar ise kıyma ve sucukları yetiştirmek için fazla mesai yaptıklarını belirttiler.

İşlerin çok yoğun olduğunu belirten kasaplar, "Kurban Bayramı'ndan dolayı çok yoğunuz. kıyma çektirmek için gelen vatandaşlarımız uzun sıralar oluşturuyorlar. Bu yoğunluk her bayram olduğu gibi hafta içinde de devam eder" dediler.

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