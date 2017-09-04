Balık fiyatları yüzde 70 düşüşe geçti

Sinop'ta av sezonunun açılmasıyla denize açılan balıkçı tekneleri, limana az miktarda da olsa avladıkları palamut, mezgit, barbunya ve istavrit ile döndü.
Sinop Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun açılmasıyla balık fiyatlarında yüzde 70'e varan düşüşler yaşandığını söyledi.
Sezon öncesi kilogramı 45 liradan satılan barbunyanın şu an 20 liradan alıcı bulduğunu vurgulayan Ünlü, vatandaşların fiyatı ucuz olan balıklara yoğun ilgi gösterdiklerini dile getirdi.
Ünlü, hava muhalefeti nedeniyle sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarına işaret ederek şöyle konuştu:
"Bayramla av sezonunun başlangıcı aynı güne denk geldi. Buna bir de olumsuz hava koşulları eklenince sezona iyi bir başlangıç yapamadık. Halen çoğu arkadaşımız denize açılmış değil. Ancak yine de tezgahlarda balık çeşitliliği artmış durumda. Palamut, mezgit, barbunya ve istavrit gibi balıklar tezgahlardaki yerini aldı ama geçen seneye göre palamut maalesef istediğimiz düzeyde görünmüyor. Diğer balık türleri ise normal seviyelerde. Umudumuz palamudun bollaşması. İnşallah sezonu bizim adımıza güzel geçer."
Sinop'ta tezgahlarda yer alan palamut tanesi 8 liradan, mezgit kilogramı 10, barbunya 20, istavrit ise 12 liradan satışa sunuluyor.
- balık fiyatları
- av yasağı
- av yasağında son durum
- balık
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 9 dakika öncebarbunya değil barbun00
-
Misafir 19 dakika öncebalik ucuz olsun bari de balik yiyelim00