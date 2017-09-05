Başbakan Binali Yıldırım: KGF kredilerinde Güney Kore’yi geçip lider olduk

Başbakan Binali Yıldırım Hazine kefalet desteği kapsamında kullanılan kredi miktarının 201 milyar liraya, kefalet büyüklüğünün ise 179 milyar liraya çıktığını belirterek, “Türkiye, Hazine kefaleti destekli kredi büyüklüğünde Güney Kore’yi geçerek ilk sıraya yükseldi. Başarıyla uyguladığımız bu sistem birçok ülkeye örnek oldu” diye konuştu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Yıldırım, Hazine destekli kredi garanti sisteminin 2009 yılından itibaren uygulandığını hatırlatarak sistemin daha etkin hale getirilmesi amacıyla 2016 sonundan itibaren önemli mevzuat değişikliklerinin yapıldığını söyledi. Böylece hem Hazine kefalet miktarlarının büyük boyutlara çıkarıldığını hem de sistemin işleyişi açısından etkinlik sağlandığını vurgulayan Yıldırım, Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF AŞ) arasında mart ayında imzalanan protokolle de yeni bir döneme girildiğini kaydetti.

Yıldırım, 200 milyar liraya çıkarılan Hazine kefalet limiti uygulamasının önemli etkilerinin bulunduğuna işaret ederek sistemin hızlı ve etkin bir uygulama alanı bulmasının bir diğer nedeninin de portföy garanti sisteminin (PGS) hayata geçirilmesi olduğunu bildirdi.

322 BİN ADET KREDİ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Bu düzenlemelerin ardından reel sektörün, ihtiyaç duyduğu finansmana Hazine destekli kredi garanti sisteminin etkin çalışmasıyla büyük oranda erişebildiğinin altını çizen Yıldırım, “Sistem, tıkanma aşamasındaki kredi kanallarını açtığı gibi reel sektörün krediye ulaşımını da kolaylaştırdı” dedi.

Yıldırım, 21 Ağustos itibarıyla kredi veren bankalara 190 milyar lira tutarında kefalet portföy limitinin tahsis edildiğine değinerek, “Hazine destekli kefalet desteği kapsamında kullanılan kredi miktarı 201 milyar liraya ulaşmıştır. Bu kapsamda bankalarca 322 bin adet kredi sağlanırken, bu kredilere yönelik kefalet büyüklüğü 179 milyar liraya çıkmıştır” diye konuştu.

GÖSTERGELERİ OLUMLU ETKİLEDİ

Başbakan Yıldırım, söz konusu sistem sayesinde oluşan pozitif iklimle birlikte hızlı bir kredi genişlemesinin yaşandığını belirterek, “Kredi genişlemesinin ekonomik büyümeye etkisi bu yılın ilk çeyreğinde görülürken, etkinin ikinci ve üçüncü çeyrekte de devam etmesini bekliyoruz. Uluslararası yatırım bankalarının değerlendirmeleri de bu yöndedir. Sistemin ekonomik büyümeye etkisinin yüzde 1 seviyelerinde olduğu tahmin edilmektedir” diye konuştu.

FİRMALARA ‘CAN SUYU’ OLACAK

Yıldırım, sanayi üretiminde nisanda yıllık bazda yüzde 6.7, mayısta da yüzde 3.5 artış olduğunu hatırlatarak “Son 7 aydır negatif seyreden perakende satışlarda mayıs ayında yıllık bazda yüzde 1.2 oranında artış gerçekleştiği görülmektedir” dedi. Türkiye’de Hazine destekli kredi garanti sisteminin daralan ekonomiye müdahalede önemli bir genişletici ve alternatif politika aracı haline geldiğinin altını çizen Yıldırım, sistemin başta KOBİ’ler olmak üzere firmalara “can suyu” olduğunu söyledi.

YÜZDE 75 PAYLA KREDİLER EN ÇOK KOBİ’LERE İLAÇ OLDU

Hazine kefalet tutarının yüzde 92.9’unun Portföy Garanti Sistemi yoluyla sağlandığını aktaran Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: “Bu kapsamdaki kredilerin yüzde 60.4’ü ilk defa kullandırılan, yüzde 25.6’sı ilave kullandırılan ve yüzde 4.3’ü ise teminatlandırılan mevcut kredilerden oluşmaktadır. Kredi kullanan firmaların risk gruplarına göre sınıflandırılmasına bakıldığında tamamına yakınının en az risk içeren birinci ve ikinci risk grubunda yer aldığı görülmektedir. Söz konusu kefalet tutarının yüzde 75’i KOBİ’lere, yüzde 25’i ise KOBİ dışı işletmelere sağlanmıştır. Kefaletlerin sektörel dağılımı dikkate alındığında, kümülatif kefalet tutarının yüzde 38.6’sı ticaret, yüzde 30’u imalat sanayi, yüzde 12.9’u ise inşaat sektörüne sağlandı. Kredilerin yüzde 87.5’i de Türk lirası cinsinden oldu.”