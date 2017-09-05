Enflasyon Ağustos 2017 - Enflasyon oranı açıklandı

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,66 artış gerçekleşti.
AYLIKTA ZAM ŞAMPİYONU EĞİTİM
Aylık en yüksek artış yüzde 2,79 ile eğitim grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2,05, ev eşyasında yüzde 1,66, lokanta ve otellerde yüzde 1,03 ve konut ile çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,71 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,09 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ağustos ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,22 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
YILLIK ARTIŞTA ULAŞTIRMA BİRİNCİ
Yıllık en fazla artış yüzde 17,38 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 11,97, sağlık yüzde 11,66, eğlence ve kültür yüzde 11,19 ve lokanta ve oteller yüzde 11,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.
FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER
ÜFE'DE ARTIŞ DAHA YÜKSEK
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,05 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,86, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,77 ve su sektöründe yüzde 0,36 artış olarak gerçekleşti.
- enflasyon oranı
- enflasyon ağustos 2017
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Misafir 9 dakika önceEkonomi çok eyi00
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Misafir 20 dakika önceGeçen ay aldığın ürünü bu ay daha pahalı alıyorsan ülke kötüye gidiyor demektir nokta. İstatistikler umrumda değil.00
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Misafir 26 dakika önceaynen öyle .önemli olan geriye giden hayat standartları.hayat sadece yumurta ve yeşil sağondan ibaret değil.00