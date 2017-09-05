Enflasyon Ağustos 2017 - Enflasyon oranı açıklandı

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,66 artış gerçekleşti.

AYLIKTA ZAM ŞAMPİYONU EĞİTİM

Aylık en yüksek artış yüzde 2,79 ile eğitim grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2,05, ev eşyasında yüzde 1,66, lokanta ve otellerde yüzde 1,03 ve konut ile çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,71 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,09 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ağustos ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,22 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

YILLIK ARTIŞTA ULAŞTIRMA BİRİNCİ

Yıllık en fazla artış yüzde 17,38 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 11,97, sağlık yüzde 11,66, eğlence ve kültür yüzde 11,19 ve lokanta ve oteller yüzde 11,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

ÜFE'DE ARTIŞ DAHA YÜKSEK

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,05 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,86, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,77 ve su sektöründe yüzde 0,36 artış olarak gerçekleşti.

enflasyon oranı

enflasyon ağustos 2017

ağustos ayı enflasyon