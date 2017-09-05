Türkiye PMI, son 77 ayın en yüksek düzeyi

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ağustos 2017 dönemi sonuçları açıklandı.
Eşik değer olan 50.0 üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, geçen temmuzda 53.6 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI ağustos ayında 55.3’e yükselerek Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki genel iyileşmenin güçlü seyrettiğini gösterdi.
Mart 2011’den beri gözlenen en yüksek düzeyde ve uzun dönem ortalaması olan 50.8’in belirgin bir şekilde üzerinde kaydedilen PMI değeri ile böylece Türk imalat sektöründe son altı buçuk yılın en hızlı büyümesi gerçekleşti. Ağustos ayında imalat sektörünün yeni siparişleri üst üste altıncı ay olacak şekilde arttı. Türk imalat sektörü üretimi üst üste yedinci ay olacak şekilde arttı. Büyüme son dört ayda üçüncü kez olacak şekilde hızlandı ve Mart 2011’den beri gözlenen en güçlü düzeyde gerçekleşti.
İstihdam artışı temmuza göre hızlandı. Satın alma faaliyetlerindeki artış, Kasım 2013’den sonraki dönemin en yüksek hızında gerçekleşti. Girdi fiyatları enflasyonu, Aralık 2016’dan beri ilk kez ağustosta yükseldi ve mayıstan beri gözlenen en yüksek değere ulaştı.
İSTANBUL İMALAT PMI AĞUSTOS'TA 54.2'YE YÜKSELDİ
Temmuzda 52,3 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da ağustosta 54.2’ye yükselerek imalat sektörünün faaliyet koşullarında genel anlamda Ocak 2014’ten beri gözlenen en güçlü iyileşmenin yaşandığına işaret etti.
PMI, uzun dönem ortalaması (Ocak 2006’dan beri) olan 50.5’in üzerinde kaydedildi. Ağustos ayında beş alt endeksin dördü (girdi stokları alt endeksi dışında) manşet PMI’a pozitif katkı sağladı. PMI’da temmuza kıyasla gerçekleşen yükseliş, üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki daha yüksek oranlı artışlardan ve tedarikçilerin teslim sürelerinin daha fazla uzamasından kaynaklandı.
- Türkiye PMI
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