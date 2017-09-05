Bimeks'ten 'para değil hisse verelim' teklifi

Bimeks'ten KAP'a yapılan açıklamada, şirketin geçtiğimiz yıl Mayıs ayından itibaren, alacak sigorta şirketlerinin ülke ve sektör riskleri gerekçesiyle şirket limitlerini kapatması sebebiyle, ürün tedarik kanallarında ciddi daralmalar yaşamaya başladığı ve bu negatif durumun üstesinden gelmek için bir yılı aşkın zamandan beri gayret gösterildiği hatırlatıldı.
Bimeks'in bu süreçte bir yandan ürün tedarik için çözüm arayışlarını sürdürürken diğer yandan da finansal yükümlülüklerini yapılandırma yoluna gittiği kaydedilen açıklamada, "Geçtiğimiz 1 yılda, 55 milyon TL tutarında tahvil anapara itfası yapılmış, finansal kuruluşlarla gönüllü yapılandırmaya gidilerek bütün banka ve leasing borçları 1 yılı ödemesiz 6 yıl vadeye yayılmış, daha sonra da tahvil yatırımcılarıyla varılan mutabakat ile, tahvil borçları 1 yılı ödemesiz 5 yıl vadelendirilmiştir. Bu süreçte, finansal kuruluşlar ile tahvil yatırımcılarımıza, ortak menfaatleri gözeten pozitif yaklaşımları için müteşekkiriz" denildi.
Diğer yandan, tedarik kanallarının önce daralıp sonra kapanması sebebiyle işletme sermayesinin ciddi oranda azaldığı belirtilerek, "azalan işletme sermayesini tekrar eski düzeyine getirmek için, muhtelif çözüm alternatifleri üzerinde çalışmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar, işletme sermayesi finansmanı, ortaklık ve sermaye yapısının güçlendirilmesi gibi seçenekler üzerinde devam etmekte olup, tedarikçilerimize sermaye artırımı yoluyla hisse verilmesi de üzerinde çalışılan seçenekler arasındadır" ifadesi kullanıldı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Zor günler yaşayan Bimeks'in borsada işlem gören hisseleri geçtiğimiz haftalarda Ana Pazar’dan çıkararak daha önce gözaltı pazarı olarak da anılan Yakın İzleme Pazarı’na alındı.
2001 yılında 4.5 TL ile halka arz olan Bimeks hisseleri 32 kuruşa kadar geriledi.
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Misafir 28 dakika öncebiraz daha pahalı satsınlar diğerlerininde akıbeti aynı00