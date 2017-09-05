Susurluk şeker fabrikası 11 Eylül'de açılıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesini ziyaret eden AK Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sema Kırcı tarım ve hayvancılık ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en büyük sulama kanallarından birinin Manyas'a kazandırıldığını belirten Kırcı, tarım ve hayvancılıkta verim artışı sağlanacağını kaydetti.
DHA'nın haberine göre, Trakya Birlik tarafından açıklanan ayçiçeği fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini vurgulayan Kırcı, "Çiftçimizin, tarımımızın ve hayvancılığın daha iyi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hükümetimiz gümrük vergilerini yükseltti, buğday da yaşanan sıkıntı ayçiçeğinde yaşanmayacak. Şuanda gümrük vergileri yükseldiği için ayçiçeği üreticimizi korumuş oluyoruz. İnşallah ayçiçeğinde çiftçimiz güzel verim alacak" dedi.
Susurluk şeker fabrikasının kapanması nedeniyle bölgede bir süreden beri şeker pancarı üretimi yapılmadığını hatırlatan Kırcı, bölge milletvekilleri olarak yaptıkları girişimler sonucu fabrikanın tekrar açılacağını söyledi. Susurluk şeker fabrikası hakkında bilgi veren Kırcı şunları söyledi:
"Susurluk şeker fabrikamızı 11 Eylül'de açıyoruz. Susurluk şeker farikasında 350 bin ton kadar bir ürünün teselsül ettirilmesini planlıyoruz. Bu nerden bakarsanız bakın 70-80 milyon tutarındaki bir rakamın çiftçimizin cebine girmesi demek. Çiftçimiz parasının önemli bir bölümünü de ürününü teslim eder etmez alacak.
Başta Bursa ve Balıkesir olmak üzere Güney Marmara'nın tamamına hitap eden Susurluk şeker fabrikasının faaliyete geçirilmesi ile küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektörü de kazanç sağlayacak. En ucuz maliyetli yemlerden biri olan küspe ile bol ve ucuz yem üreticinin girdi maliyetlerini biraz daha düşürecek, hayvancılık daha da canlanacak. Çiftçiden nakliyeciye kadar bölge insanımıza ekmek kapısı olacak. Tarıma desteğimiz devam ediyor"
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