İŞ-YAŞAM
Ünlülerin özel uçakları
05 Eylül 2017 Salı, 14:43:34 | Güncelleme: 17:31:13
HABERTURK.COM
Milyarder iş adamları, ünlü oyuncular, şarkıcılar... Kimileri kişisel zevkleri ve mahremiyetleri, kimileri de zamanı iyi değerlendirmek için özel uçaklardan vazgeçemiyor. Peki hangi ünlü ne tür uçağa biniyor? Fiyatları ne kadar? İşte cevaplar.
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Jay - Z | Bombardier Challenger 850
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Özel günlerde insanların sevdiklerine hediye alması normal bir durum. Her türlü imkana sahip zenginler için yaratıcılık olmak biraz daha zor.
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Ünlü şarkıcı Beyonce, rap yıldızı eşi Jay-Z'nin doğum gününde kendisine Bombardier Challender 850 model bir özel jet hediye etmişti.
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32 milyon dolar fiyata sahip jetin maliyeti Beyonce'un iç mekana yönelik özel istekleriyle 40 milyonu buldu. Jetin içerisinde bir oturma odası, yatak odası, mutfak ve iki banyo var. Çift ve çocukları seyahatlerini bu jetle gerçekleştiriyor.
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John Travolta | Hangi birini yazalım
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John Travolta için uçaklar lüks birer yolculuk vasıtasından ötesi. Ünlü oyuncu için uçmak bir tutku ve Qantas kursunu tamamlayarak pilot ehliyetine de sahip.
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Travolta'nın şahsına ait yedi jeti var. Hâl böyle olunca da multi milyon dolarlık evinde araba garajı yerine uçak pisti ve hangarı bulunuyor.
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Travolta'nın koleksiyonunda birer adet Boeing 707 ve 727 uçağın yanı sıra 3 tane de farklı modellerde Gulfstream jet bulunuyor. Toplam değerleri 100 milyon doları aşıyor.
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Oprah Winfrey | Bombardier Global Express XRS
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Harrison Ford | Anlat anlat bitmez
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75 yaşındaki meşhur aktör meslektaşı John Travolta gibi sabit kanatlı uçak ve helikopter kullanma lisansına sahip bir pilot.
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8 adet uçağı olan Ford'un favorisiyse uzun menzil uçabilen, kıtalararası seyahat konforu özelliğiyle bilinen Cessna 680 tipi jet. Saatte 848 kilometre hıza çıkabilen uçak 12 yolcu kapasiteli.
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Harrison Ford'un koleksiyonunda Aviat A-1B Husky, DHC-2 Beaver, Cessna 182, Beechcraft B36TC Bonanza, Cessna 208B Grand Caravan, 929-vintage Waco Taperwing bulunuyor.
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Morgan Freeman | 3 farklı jet
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Morgan Freeman da pilotluk lisansı olanlardan. Travolta ve Harrison Ford kadar abartmamış. 3. uçakta durmuş.
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Freeman hafif ve küçük boy uçakları tercih ediyor. Cessna'nin ilk turbofan motorlu uçak modeli Citation 501, çift motorlu Cessna 414 ve Emivest SJ30 eski klasiklerden ve en pahalısı 8 milyon dolar.
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Medya ikonu, aktrist ve ABD'nin ilk milyarder siyah ismi olan Oprah Winfrey, toplam 3 milyar doları aşan servetinin bir kısmını kaliteli yolculuğa ayırmayı tercih edenlerden.
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10 yolcu kapasiteli Bombardier Global Express XRS model jet 42 milyon dolar değerinde, geniş kabin sınıfına ait lüks bir seçim.
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Holywood yıldızları arasında da çok popüler olan jeti tercih edenler arasında Steven Spielberg, Celine Dion gibi isimler de var.
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Celine Dion, bu modelde 14 yolcu için ayarlama yapmayı tercih etmiş. Global 5000 modeli düzenlemelere göre 8-19 arasında yolcu alabiliyor.
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İki adet rolls-Royce BR710 motora sahip olan jet, yakıt ikmali yapmadan 16 saat boyunca seyahat etmeye olanak sağlıyor.
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Kanadalı şarkıcı iç mekanda deri detaylara ağırlık vermiş. Banyoda lüksten kaçınılmamış.
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Donald Trump | Boeing 757
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ABD Başkanı olmadan önce emlak kralı kimliği ve lükse olan düşkünlüğüyle bilinen Donald Trump, özel jetinin banyosu mermer.
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Oturma odası olarak kullanılan kabinde geniş koltuklar ve altın detaylar var. Uçakta bir de yatak odası bulunuyor.
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Etiket fiyatı 75 milyon dolar civarındaki uçağın maliyeti ekstra özellikleriyle 96 milyon dolara çıkmış. Elbette Trump ailesinin logosu da her yerde.
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Tyler Perry | Gulfstream III
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Amerikalı ünlü komedyen, aktör ve yapımcının 125 milyon dolarlık jeti baştan aşağı özel üretim.
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Jetini uçan bir tiyatro olarak da kullanabilen Perry, lüksün yanı sıra her türlü eğlence aracını düşünmüş. Bir kütüphane de cabası.
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Saatte 928 kilometre hıza ulaşabilen jetin camlarını ve standart gölgelikleri bile modifiye ettirmiş. Farklı bir cam sayesinde opasite ayarını elektronik olarak ayarlayabiliyor.
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Bill Gates | Bombardier BD-700 Global Express
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Dünyanın en zengin adamının özel uçağı olması garip bir durum değil. Saatte 905 kilometre hızla gitmek Microsoft'un sahibine epey vakit kazandırıyor olsa gerek. Bill Gates, 18 kişilik jeti tüm uluslararası yolculuklarında kullanıyor.
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Jim Carrey | Gulfstream V
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59 milyon dolar değerinde ve neredeyse ses hızında uçabilen uzun menzil jet, 2 tanesi mürettebat olmak üzere toplamda 19 kişiye ev sahipliği yapabiliyor.
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Roman Abramovich | Boeing 767
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Rus milyarder, Chelsea kulübünün sahibi Roman Abramovich yatları ve katlarından ayrı kalan zamanlarda özel donanımlı devasa jetine biniyor. ABD başkanlarını taşıyan Air Force One uçağındaki füze savunma sistemine sahip jet, dünyanın en güvenli araçlarından biri olarak biliniyor.
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Normalde 350 kişi taşıyabilen uçak Abramovich'in isteği üzerine lüks konsept, özel bölümlere ayrılmış. Kullanılmadığı zamanlarda Londra Stansted Havalimanı'ndaki Harrods Havacılık hangarında tutulan uçağın ismi Haydut. Fakat içerisindeki 30 kişilik VIP yemek salonu, toplantı odası, yatak odası ve banyolarıyla beyefendi ve hanımefendileri ağırlıyor. Fiyatı da haliyle 83.6 milyon dolar.
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Tom Cruise | Gulfstream IV
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Top Gun filmiyle pilotluğu rol icabı da olsa deneyimleyen Tom Cruise, seyahatlerinde 36 milyon dolar değerindeki bu son teknoloji ürünü jeti kullanıyor. 19 kişiyi beraberinde istediği yere götürebiliyor.
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Ralph Lauren | Gulfstream G650
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Amerikalı ünlü modacı onlarca araçlık, lüks otomobil koleksiyonuyla nam salmış bir zengin. Uçak konusunda az ama öz, 70 milyon dolar değerinde bir seçimi var.
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Özel donanımlı Gulfstream G650 firmanın en hızlı ve en büyük jeti olarak biliniyor. Saatte 980 kilometre sürati aşan uçakla 13 bin kilometre menzildeki her yere yakıt ikmâli yapmadan gitmek mümkün.
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Sir Richard Branson | Falcon 900EX
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Havayolu şirketi olan bir milyarderin özel uçak sahibi olmasında olağan bir durum. Virgin Group ile 400'den fazla şirketi kontrol eden Britanyalı miyarderin seçimi Falcon 900EX.
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Fransız Dassult firmasının üretimi olan 12 kişilik uçak 3 motorlu olması ve farklı tasarımıyla biliniyor. Tamamen cam bir kokpiti olan uçağın fiyatı 45 milyon civarında.
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Angelina Jolie | Cirrus SR22
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Güzel oyuncu, pilot lisansı almak istediği dönemde kullandığı, ilk göz ağrısı, tek motorlu bir pırpır olan Cirrus için yaklaşık 500 bin dolar ödemişti. Uçak bazı arabalardan bile yavaş. Saatte 340 kilometre maksimum hıza sahip.
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Elvis Presley | Convair 880
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Rock kralı, sıra dışı yaşamında yoğun programına ayak uydurabilmek için şu an dolaşımda olmayan Amerikan yapımı bu çok özel jete biniyordu. Lisa Marie ismindeki uçak Kral'ın şanına yaraşır bir dekorasyona sahipti.
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General Dynamics tarafından Boeing ile rekabet etmesi için üretilen ve saatte 990 kilometre hız yapabilen dar gövdeli uçak Delta ve Swissair tarafında da ticari olarak kullanılmıştı.
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Steve Jobs | Gulfstream V
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Teknoloji ve inovasyondaki başarısıyla yaşam tarzımızı değiştiren Steve Jobs, bu uçağı hediye olarak Apple'dan almıştı.
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22 kişilik jet, Jobs öldükten sonra eşine kaldı. Şimdi ise bir başka Apple yöneticisi John Ive tarafından kullanılıyor.
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Warren Buffett | Gulfstream IV SP
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80 milyar doları olan, 30 milyar da hayır işlerine bağışlayan Buffett, bu uçağı sırf şirket sahiplerinin özel jetlere olan ilgisini yermek için 32 milyon dolar ödeyerek almıştı. Uçağın ismini "The Indefensible” yani "Mazur Görülemez" koymuştu. Ne var ki; medyatik işadamı bir süre sonra özel uçağın işlerini oldukça kolaylaştırdığını farkederek uçağın ismini "The Indispensable" yani "Vazgeçilmez" olarak değiştirdi.
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U2 grubunun ünlü vokalisti Bono, uçağın sahibi olmasa da tur kapsamında kiralıyor.
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U2 logolu uçağı son olarak 18 aylığına kiralamıştı. Fransız firmasının ürettiği 2. model uçak olan A310 askeri amaçla da kullanılabiliyor.
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Tiger Woods | Gulfstream G550
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Dünyanın en tanınan golfçüsü 18 kişilik özel tasarım uçağa 50 milyon dolardan fazla ödedi.
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Orijinal üretiminde dahi banyo ve gardrop bulunan uçak durmaksızın 12 bin kilometre uçabiliyor.
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Prens El-Velid bin Talal | Boeing 747, Airbus A321, Airbus A380
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Suudi Arabistan devletinin kralı, Kral Abdullah'ın yeğeni olan Prens, yaklaşık 20 milyar dolar değerinde bir servete sahip ve tamamen maiyetiyle birlikte bu tamamen özel tasarlanmış, süper lüks uçaklara biniyor.
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Prens'in özel uçağında Rolls Royce otomobillerini taşıyabilmesi için özel garaj, gösterişli ve en kaliteli mermerlerin kullanıldığı bir Türk hamamı, el dokuma kalın halılarla kaplanmış altın detaylı özel oturma alanları bulunuyor.
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150 milyon dolar ek maliyete sahip, 487 milyon dolara satın alınan dünyanın en büyük özel uçağında bilgisayar destekli, kıbleyi gösteren seccadeler de var.