Uber'in Türk Kızılayı ile başlattığı kan bağışı kampanyası uzatıldı

Uber'in Türk Kızılayı ile başlattığı “Güvenli Kan Temini Programı” kampanyasında binden fazla gönüllü bağışta bulundu. Eylül ayında ise kampanyanın bayram gününe denk gelmesi nedeniyle bağış tarihi tek günden bir haftaya uzatıldı. Bu kapsamda bağışçılar 4 – 8 Eylül tarihleri arasında Uber'le kan merkezlerine ücretsiz olarak gidebilecekler.



Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı Türk Kızılayı işbirliğinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası hakkında şunları söyledi:

“Daha önce de Türk Kızılayı ile iyiliklere vesile olması amacıyla çeşitli işbirliklerini hayata geçirdik. Ramazan'da gerçekleştirdiğimiz Gıda yardımı toplama projesi bunlardan en yenisiydi. Kan Bağışı işbirliği bir senelik daha uzun soluklu bir proje oldu ve çok ilgi gördü. Amacımız hem kan bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak hem de insanları bağış yapmaya teşvik etmek. Elde ettiğimiz rakamlar bu beklentimizin karşılıksız kalmadığının bir göstergesi oldu."

Kullancılar Uber uygulamasındaki "KANVER" promosyon koduyla Kızılay'ın kan bağışı merkezlerine 40 TL'ye kadar olan yolculuklarını ücretsiz yapabiliyor.

UBER

Türk Kızılayı