14 milyar dolarlık yatırım tüyosu

Geçen yıl, sıfırdan kurduğu kanser ilacı üreten San Francisco merkezli Medivation firmasını 14 milyar dolar karşılığında ilaç devi Pfizer'a satan Dr. David Hung'dan yatırım tavsiyesi geldi.

Şu an, Alzheimer ilacı üzerinde çalışan Axovant firmasında CEO görevini yürüten ve 10 yılı aşkın süredir biyoteknoloji alanında Silikon Vadisi'nde çalışan Hung, ürün ve değer farkının önemine çekerek "Ürüne dönüştüreceğiniz şeyin değerine öncelik verin." dedi.

Herkese verebileceğim bir tavsiye zengin olmak ile değer yaratmak arasında çok büyük bir fark var. Silikon Vadisi'nde üzerinde çalışılan pek çok şeyin dünyanın en önemli ihtiyaçlarına yönelik olduğundan veya değer oluşturduğundan emin değilim. David Hung | Tıp Doktoru

İHTİYAÇ OLAN SEKTÖRLER

David Hung başta sağlık, çevre, enerji ve yoksullukla ilişkili konular olmak üzere bazı sektörlerin hâlen ihtiyaç içerisinde olduğunu belirtti.

"Bir şeyin önemine değer verdiğiniz zaman da para kazanabilirsiniz." diyen tıp doktoru, "Eğer önemli bir şey yaparsanız son derece kazançlı olabilir ancak amaç bu olmamalı. Hedef değer yaratmak olmalı, gerçekten değer üretirseniz zenginlik de yaratırsınız. Bazen insanlığın geriye gittiğini düşünüyorum." eleştirisinde bulundu.

David Hung

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