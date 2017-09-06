Hükümetin yıl sonu enflasyon tahmini

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dün gece Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda hem ağustos ayı enflasyon verilerini yorumladı hem de yıl sonu için tahminde bulundu.

Şimşek, İngilizce olarak paylaştığı mesajında ağustos ayında yüzde 10.7 çıkan enflasyonu Merkez Bankası tahminleriyle büyük oranda tutarlı bulsa da durumun hayal kırıklığı olduğuna işaret etti. Başbakan Yardımcısı, aralık ayında iyiye gidileceği ve enflasyon rakamının tek hanelere ineceği vurgusunda da bulundu.

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 5, 2017

Görevini Naci Ağbal'a devretmeden önce 2009 ve 2015 yılları arasında, kabinede Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek, aralık ayındaki tek haneli enflasyon iddiası için kurdaki istikrar ve gıda komitesinin aldığı önlemlerin etkili olacağını belirtti.

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 5, 2017

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