Kamu kurumlarında memura kış dönemi kıyafet uygulaması ne zaman başlıyor?

Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu kurumlarında 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü başlayan yaz dönemi kıyafet uygulaması 15 Eylül 2017 Cuma günü mesai başlama saatine kadar devam edecek.
İHA'nın haberine göre, sıcak bir yaz döneminin ardından memurlar için uygulanan yaz dönemi kılık kıyafet uygulaması bitiyor. Birçok valilik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kamuda çalışan memurların 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren kış dönemi kılık kıyafet uygulamasına uymaları için resmi bir yazı yayınladı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu 18 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlayacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ceket giymesi ve kravat takması yaz döneminde zorunlu değildi. Kış dönemi kılık kıyafet uygulamasına göre; bürolarda görevli bayan ve erkek personel kılık kıyafet yönetmeliği ve bu konudaki Başbakanlık Genelgesine uygun kılık-kıyafetle çalışabilecekler. Üniforma giymek zorunda olan memurların ise kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara uymak mecburiyetinde oldukları belirtildi.
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