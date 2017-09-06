Straumann Holding Türkiye'ye Batıgrup'u satın alarak girdi

İsviçreli dev firmalar 15 gün içerisinde Türkiye'deki ikinci satın almaya hazırlanıyor. İlk haber 24 Ağustos'ta Yapı Kimyasalları ve Endüstriyel Yapıştırıcılar sektörünün İsviçre merkezli dünya lideri olan Sika grubundan gelmişti. Dünya genelinde 98 ülkede 190 fabrika ile faaliyet gösteren Sika, pazarın önde gelen mastik ve yapıştırıcı üreticilerinden biri olan ABC Kimya'yı satın aldığını duyurmuştu.
Sika, bu satın alma ile özellikle Ortadoğu ve Afrika pazarlarında etkinliğini artırmaya hazırlanıyor.
BİR SATIN ALMA DAHA
İsviçreli bir diğer dev olan Straumann Holding AG ile ilgili haber de bugün geldi. Dünyanın en büyük diş implantı üreticisi olan Straumann, Batıgrup olarak bilinen Batıgrup Dental Diş Ürünleri'nin yüzde 70 hissesini satın alacağını açıkladı. İsviçreli dev, Batıgrup'un yanında Batı Dental İç Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Botiss Dental Tıbbi Malzemeler Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin bazı malvarlıklarını da devralacak.
Aslında Batugrup ile Straumann arasında halihazırda kuvvetli bir iş ilişkisi bulunuyor. 2002 yılında kurulan Batı Dental, Straumann'ın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olarak hizmet veriyor.
Merkezi Ankara’da bulunan şirketin İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Trabzon, Kayseri, Gaziantep ve Samsun'da da ofisleri bulunuyor.
4 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
60 yıl önce kurulan ve merkezi Basel'de bulunan Straumann'ın bünyesinde 4 bin kişi çalışıyor. Firmanın ürünleri 100'den fazla ülkede satılıyor. Şirketin 2016 yılı geliri ise 918 milyon İsviçre Frangı seviyesinde bulunuyor.
- Sika
- ABC Kimya
- Straumann Holding
- Batıgrup
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 28 dakika önceBir gün bakacaklar satacak bişey kalmamış!00