Mücevher ihracatı bayram dinlemedi

Türkiye’nin mücevher ihracatı 2017 yılındaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2017 Ağustos ayı verilerine göre 2016 Ağustos ayında 232 milyon 12 bin 721 dolar ihracat yapan mücevher sektörü yüzde 39.88 artışla 324 milyon 542 bin 593 dolar ihracata imza attı. Ocak-Ağustos döneminde yüzde 60,86 artış gösteren mücevher ihracatı yıllık toplamda 2 milyar 284 milyon 420 bin doları geçti.

İhracattaki yükselişi değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Ayhan Güner, Türk mücevher sektörünün dinamizmine ve küresel rekabet gücüne işaret ederek kısa süreli dalgalanmadan başarıyla çıkıldığını belirtti. Küresel ve bölgesel nedenlerle bazı dalgalanmaların yaşanmasının doğal olduğunu belirten Güner, "Tüm sektörlerimiz için sürekli aynı tabloyu görmemiz olanaksız. Zaman zaman artışlar, düşüşler olacaktır. Ancak sektörümüz ihracatta başarılı bir yükseliş trendine girmiştir. Hedefimiz bu yükseliş trendini olabildiğince istikrarlı ve sürdürülebilir kılmaktır" dedi.

İhracattaki artışa sevindiklerini ama yeterli bulmadıklarını anlatan Güner, Türkiye’nin gücünün ve potansiyelinin çok daha yüksek ihracatı hak ettiğini belirterek sektörün Ekim ayındaki fuarla birlikte 2018 hedeflerine odaklanacağını söyledi.

Ülkeler bazındaki ihracatı değerlendiren Güner, "Rekabet çok yoğun. Buna rağmen öncelikle geleneksel pazarlarımızdaki payımızı korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Yanı sıra yeni pazarlarda da başarılı sonuçlar alıyoruz ve yeni pazarları geliştiriyoruz" diye konuştu.

İlk 10’daki tablonun güven verdiğini söyleyen Güner, geriden gelen ülkelerin de günden güne geliştiğini ve bunun sektörün geleceği bakımından umut verici olduğunu anlattı.

mücevher ihracatı

mücevher ihracatı 2017

Mücevher İhracatçıları Birliği

Ayhan Güner