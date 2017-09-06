Ryanair havayolu şirketi bagajlarda önemli bir değişiliğe imza attı

Ryanair, gecikmeleri azaltmak için bagaj hakkına kısıtlama getirildiğini ve uçağa binişte öncelik tanınan yolcuların haricindeki müşterilerin kabine tek bagajdan fazlasını alamayacağını açıkladı.

Habertürk.com'un ulaştığı kaynağa göre, değişiklik Kasım ayından itibaren geçerli olacak.

Bu yılın başlarında yolculara ücretsiz ikinci bagaj hakkı sağladıklarını fakat durumun kötüye kullanıldığını belirten şirket, bu durumun da rötarlara neden olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Ryanair, uçak içine alınan bagaj sayısını sınırlarken, check-in sırasında uçağa verilen bagajlardaki ücretsiz taşıma hakkının 15 kilogramdan 20 kilograma çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca firma, büyük bagajlar için aldığı taşıma ücretini de 35 pounddan 25 pounda indirdi.

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