Çin, 1.1 trilyonluk yolcu uçağı satın alacak

Amerikalı havacılık devi Boeing tarafından yayımlanan ve 2017 - 2036 yılları arasındaki projeksiyonlara yer verilen 64 sayfalık pazar raporuna Çin damga vurdu.

Boeing tahminlerine göre, gelecek 20 yılda Çinli havayolu şirketleri çeşitli kategorilerde 7 bin üzeri uçak satın alacak. İç hatlar ve uluslararası uçuşlardaki talebi karşılamak ve filolarını büyütmek isteyen Çin firmalarının bu alımlar için sektöre 1.1 trilyon dolar kaynak aktaracağı öngörülüyor.

Çin'in süregelen ekonomik büyümesi, ciddi altyapı yatırımları, artan orta sınıf ve havacılık anlayışlarındaki değişim bu uzun vadeli bakışı destekler nitelikte Randy Tinseth | Boeing Başkan Yardımcısı

DÜNYANIN EN HIZLI YÜKSELEN YOLCU TRAFİĞİ

Çin ve Hindistan'ın başı çektiği Asya - Pasifik bölgesi dünyanın en hızlı büyüyen havacılık trafiğine sahip. Boeing raporuna göre Çin'de her sene yüzde 10, Hindistan'da ise yüzde 20 civarında artan bir hava yolu trafiği mevcut.

Uzmanlar bu artışta dünyanın en yüksek nüfusuna sahip iki ülkenin milli gelirinin ve orta sınıf nüfusunun çoğalmasını başlıca faktör olarak gösteriyor. 2000 - 2016 yıllarında Çin ve Hindistan'daki orta sınıf kategorisine mensup nüfus yüzde 70 artışla 80 milyondan 135 milyona fırladı.

ABD'Yİ GEÇECEKLER

Boeing tahminlerine göre Çinli havayolu şirketleri gelecek 20 yıl içerisinde, 1,670 tanesi geniş gövdeli olmak üzere 7 bin 240 adet tek koridorlu yolcu jeti satın alacak. Bu sayı, ABD için yapılan 6 bin 810 tahmininden yüzde 6.3 daha fazla. Dünya genelindeki yeni uçak taleplerinin yüzde 20'si Çin'den geliyor.

Boeing ve Fransız rakibi Airbus, dünyanın en hızlı büyüyen havacılık pazarında montaj fabrikaları açarak pazar payında kıyasıya bir rekabet içerisinde.

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